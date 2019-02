– El personaje de Dominic Cummings es central en la historia. ¿Por qué lo eligieron así?

– Porque nos permitía brindar un enfoque y un punto de vista sobre algo que posiblemente podría haber sido extenso e inmanejable. También porque es alguien, aún hoy, completamente desconocido para una audiencia británica: nadie sabe quién es Dominic Cummings en el Reino Unido. Es un estratega que trabaja en las sombras, como hacen todos los estrategas. Son los políticos y los funcionarios electos quienes salen frente a las cámaras de televisión para vender sus mensajes, pero no son quienes oprimen los botones. Son estas personas de las que sabemos muy poco y que son fundamentalmente inexplicables, pero son el verdadero poder detrás de escena. Y luego, Dominic, él mismo, es un regalo para el guión. Es un disruptor, un transgresor. Y es impredecible. Espero que no sea tan injusto decir que siempre me lo imaginé con el Joker de Heath Ledger en Batman. The Dark Knight, donde realmente quiere quemar todo y comenzar de nuevo. La gente podía estar o no de acuerdo pero para él esto no era solo "¿deberíamos estar o salir de este bloque comercial con Europa?" Se trataba de algo más grande: "¿Está funcionando nuestra democracia? ¿Están funcionando nuestros sistemas?" Para él, no. Y quería usar el caos del Brexit para construir algo nuevo.