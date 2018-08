Parada sobre el escenario de los Billboard Awards con el premio a la Mujer del Año en sus manos en diciembre de 2016, Madonna sorprendió a la audiencia que esperaba un discurso autocomplaciente y autocelebratorio al darles completamente lo opuesto. Les ofreció un relato en primera persona de todo lo que había tenido que atravesar como mujer para abrirse paso, y permanecer, en una industria tan machista como la de la música. En uno de los momentos más fuertes, dijo: "La gente dice que soy controvertida, pero lo más controvertido que hice fue quedarme. Michael no está más. Prince no está más. Whitney no está más. Bowie no está más. Y yo todavía estoy de pie. Les agradezco a todos los que me hicieron la vida más difícil porque me convirtieron en la luchadora que soy ahora. En la mujer que soy ahora". Esto fue varios meses antes del movimiento #MeToo, que sacudió los cimientos de Hollywood. Una vez más, Madonna estaba unos pasos por delante del resto.