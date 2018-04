Ella tocaba en el violín las notas que él le dictaba. "Re mi fa, atención al mi". Y el maestro se preguntaba "qué me está sucediendo" para contestarse, casi inmediatamente, "me estoy enamorando, no tengo el valor de confesármelo ni a mí. Enamorado de ti, y con treinta años más que tú". Entones llegaba el final apoteótico. Una gran escena de ópera en apenas tres minutos.

–Bien, nos veremos pasado mañana, señorita.

–No maestro.

–¿El jueves entonces?

–No maestro, no vendré más. He decidido que no seguiré estudiando

–¿Pero por qué, ahora?

–Porque, porque…estoy enamorada de usted.