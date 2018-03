A diferencia del Jesús de Nazaret de Zefirelli, esta versión del Evangelio de Martin Scorsese, basada en una novela de Nikos Kazantzakis, causó gran polémica. Su trama, sin embargo, está extraída del Evangelio, en particular de las dudas y temores que Jesús parece expresar en los momentos previos a su vía crucis y, fundamentalmente, del pasaje en el cual grita desde la cruz: "Padre, padre, ¿por qué me has abandonado". Según San Mateo, éstas fueron sus últimas palabras.