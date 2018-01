PD: Esta nota no cuenta, curiosamente, con las fotos del art site Naoshima que el vocero de Fundación Fukutake, Thomas Bruhin, se había comprometido a enviar bajo la condición de que le mostráramos el texto antes de su publicación. La exigencia resultó extraña, fuera de los parámetros profesionales usuales, pero alegaron que el objetivo sería realizar un "chequeo de datos", por lo cual accedimos a hacerlo. Para nuestra sorpresa, luego de enviar el texto, respondieron que no enviarían ninguna foto porque no se "sentían cómodos" con la publicación. Argumentaron: "generalmente somos bastante restrictivos cuando se trata de publicaciones en la web, y porque su texto toma en su mayor parte un tono muy personal, contiene una serie de digresiones, y se focaliza en describir el "art site" desde un punto de vista muy específico". Además, el señor Bruhin se rehusa porque, dice, no se han mencionado todas las obras y los espacios arquitectónicos ni todas las actividades que se llevan a cabo en la isla. Más allá de que eso sería imposible en una nota por cuestiones de espacio, estas condiciones restrictivas de la libertad de expresión no fueron comunicadas de antemano.