— Es todo muy corrupto. Chávez tuvo muy buenas ideas en cuanto a apoyar la cultura, vino con el discurso del amor a lo nuestro, ningún presidente anterior había tenido ese discurso. El problema es que el gobierno de Chávez nunca funcionó porque es el gobierno de la gente que jamás tuvo poder y que ahora que tiene poder hace como la gente que nunca tuvo comida. La gente que no tiene comida se quiere comer tu comida y la de todo el mundo, aunque ya tenga la panza llena. Están robando todo y eso está pasando en todos los sectores. Cultural, alimenticio, salud. El problema es que ahora hasta robando no les va a alcanzar porque una inflación del 700 por ciento ni los ladrones pueden aguantarla. Entonces tienen que robar más y llegamos a un punto en el que no queda nada. No hay comida, medicamentos, seguridad. Es como una apocalipsis, hay gente de clase media que tiene que comer basura y eso sí es verdad, no es un invento de los medios. Venezuela en este momento es como una película de zombies.