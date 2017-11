Para el editor español Pere Sureda, Ramírez es un escritor extraordinario. "Conocí la obra de Sergio Ramírez en 1988 leyendo la maravillosa novela Castigo divino, una especie de La Piedra Lunar de Wilkie Collins, tropical, mágica y con un ritmo de una lentitud apasionante. Después le he leído todos y cada uno de sus libros. Me pilla la concesión, muy merecida del Premio Cervantes, leyendo su última novela publicada, Ya nadie llora por mí. He de decir que es un escritor extraordinario porque, a mi modo de ver, no tiene ni una sola novela mala. Todas son buenas y algunas extraordinarias e inolvidables. Larga vida a un narrador y un cronista excepcional y además, porque lo conocí brevemente en Madrid, a una buena persona."