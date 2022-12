Cesar Camargo arremetió contra Bryan Rovira por no tener como prioridad al Deportes Tolima

El presidente del Deportes Tolima la respindió al jugador. Tomado de @cdtolima

En plena copa del mundo la bolsa de jugadores del fútbol colombiano sigue moviéndose de cara a lo que será el 2023. Luego de tres finales consecutivas en la Liga BetPlay Dimayor II, el Deportes Tolima se quedó por fuera de la pelea por la estrella de fin de año al culminar en el puesto 14 de la fase regular con 26 puntos a cinco de la octava plaza que quedó en poder del Junior de Barranquilla.

El Vinotinto y Oro confirmó la salida en días pasados del jugador venezolano Yohandry Orozco, como también la del chileno Rodrigo Ureña, que emigró al fútbol internacional para vestirse con los colores del Universitario Deportes del Perú. Así mismo, el defensor central de 30 años, José David Moya fue fichado por el Guaraní de Paraguay.

Sin embargo, el Deportes Tolima también ha sumado incorporaciones como la del atacante Brayan Gil, de 21 años, que llegó procedente de Alianza Petrolera con el que anotó cinco tantos en el segundo semestre. De igual manera, Estefano Arango, que también jugó para el conjunto de Barrancabermeja ya se puso a las órdenes de Hernán Torres.

En las últimas semanas se habló mucho del trueque que Atlético Nacional pretendía realizar con el Deportes Tolima por los servicios del defensa central Sergio Mosquera. La idea del conjunto Verdolaga era cuadrar caja con Bryan Rovira que jugó cedido todo el 2022 en el equipo de la ciudad musical de Colombia.

Le puede interesar: El último mensaje de Andrés Felipe Balanta a su novia horas antes de morir

Sobre esta situación se pronunció Cesar Camargo Serrano, presidente del Deportes Tolima, durante una entrevista para el programa Combo Deportivo de Caracol Radio Ibagué. El directivo Pijao, explicó que la negociación estaba muy bien encaminada entre ambas partes, no obstante, el agente de Bryan Rovira se echó para atrás en el acuerdo argumentando que tiene ofertas sobre la mesa del fútbol internacional por el jugador.

“He hecho hasta lo imposible. El club puso sobre la mesa el dinero necesario y, digamos, fue aceptado por todas las partes. Con Nacional, tuvimos un acuerdo con ellos; con Valledupar [que tiene parte de Rovira], con Envigado [dueño de un % de Mosquera]. Pero llegamos al punto de que el empresario de Rovira no aceptó firmar, que querían esperar otras opciones”.

Así mismo, Camargo arremetió contra Rovira: “Quedamos un poquito como un plato de segunda mesa y la verdad esas condiciones a nosotros no nos gustan. El jugador que esté en Deportes Tolima tenemos que ser su prioridad. Entonces si no se pudo, no se pudo, pero hoy soy bastante pesimista con relación a ese negocio. Buena mar para él, pero nosotros tenemos que ser prioridad, no segundones de nadie”.

Con la camiseta del Deportes Tolima, Bryan Rovira jugó por todas las competiciones 48 partidos marcando dos goles y dando una asistencia para un total de 4.251 minutos en cancha con el cuadro Pijao. A pesar de caerse la negociación de intercambio, Atlético Nacional aún podría estar interesado en fichar al defensor Sergio Mosquer.

SEGUIR LEYENDO: