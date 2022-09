Turista colombiano en Cancún denunció que fue encerrado y deportado, aparentemente sin razón

Pasajeros utilizando mascarillas hacen fila para realizar el check-in en el aeropuerto El Dorado, después de que el Gobierno colombiano autorizó la reactivación de los vuelos internacionales, en medio del brote de coronavirus en Bogotá. Septiembre 21, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez

Desde hace varios meses, México ha impuesto nuevas medidas migratorias para Colombia y otros países, por lo cuál se debe contar con una serie de requisitos, incluso, si tan solo se quiere hacer turismo. Por lo que los colombianos deberán llenar un formato de prerrequisitos con el fin de que no sean inadmitidos a su llegada al país azteca.

En su momento, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, afirmó que el formato se creó con el fin de evitar arbitrariedades al momento de la entrada a ese país.

A pesar de lo anterior, algunos se quejan, pues a pesar de tener toda la documentación en regla son detenidos y deportados, sin mayor respuesta de las autoridades mexicanas; como es el caso de un colombiano, que en su cuenta de Twitter (@davidkingarroy) quien -a través de un hilo- denunció el hecho ante la Cancillería de Colombia.

Turista colombiano en Cancún fue encerrado y deportado sin aparte razón | FOTO: Captura de pantalla

David afirmó que tras llegan a Cancún, en México, pasó a migración como es de rutina en cualquier país, allí le hicieron varias preguntas frecuentes, como cuánto dinero llevaba, cuántos días se quedaría y donde se hospedaría, entre otras.

“Yo llevaba todo en regla y con hotel pagado, pasaje ida y vuelta, recorridos y dinero suficiente para 5 días, luego la agente de migración me hizo pasar a una segunda entrevista: un salón recinto con mas de 100 personas a la espera de casi 3 horas y. las cuales de cada 20 colombianos, solo aproximadamente 2 o 3 les aprueban el ingreso. Llegó mi turno, las mismas preguntas, y todo muy claro, sin ocultar absolutamente nada, y con dinero suficiente para esos días”, señaló en los dos primeros trinos.

Finalmente, el jefe de migración que lo interrogó le dijo que no podía ingresar a México; allí tuvo que esperar que a otros 20 colombianos les negaran la entrada, pero eso no fue todo, ya que a todos les quitaron el celular y el pasaporte, según David.

Después los llevaron a otra habitación donde denunció el deplorable hacinamiento y precariedad sanitaria del sitio: 2Nos llevaron a un cuarto grande de detención con un hacinamiento increíble, la gente durmiendo en el piso, en diminutas y pocas colchonetas, mujeres en embarazo, mujeres sin toallas higiénicas, un salón insalubre, familias enteras con niños todos encerrados, con sus pertenencias afuera, sin ningún contacto con el mundo. No te dejan tomar vuelo a ningún otro lado, no te dejan comunicarte de inmediato con tu familia”.

Después de 30 horas, a David se le permitió abordar un vuelo a Colombia con los otros colombianos que no les habían permitido la entrada.

“Ya después de 24 horas, en mi caso aproximadamente a las 30 horas de haber estado allí, (en algunos casos, hasta 38 horas), nos despacharon de vuelta a nuestro país, en la misma aerolínea en que llegaste, a ellos no les importa que pierdas tu dinero del hotel porque no dejan llamar a cancelar, no les importa que pierdas el dinero de tu tour, no les importa que pierdas el dinero invertido en el viaje, solo hacen lo que se les da la gana. Los que realmente pasan son europeos en su gran mayoría, Nosotros los colombianos somos para ellos posibles migrantes a USA, ellos deben hacer bien su trabajo y para esta discriminación, lo mas increíble son las condiciones infrahumanas que te quedas en ese cuarto, aislado, separado y con tus vacaciones y dinero perdidas, lo repito de nuevo #NoVayaACancùn”, reseñó finalmente David en su hilo de Twitter.

