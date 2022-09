Cuestionan a la ministra Irene Vélez por antiguo vídeo donde se le ve en un campamento de las FARC

La ministra de Minas y Energía, visitó un campamento guerrillero cuando era docente.

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez sale de una y está en otra, pues continúa en el ojo del huracán tras su debate de control político en el senado, en donde fue cuestionada por leer su discurso, de igual manera, en las últimas horas algunos sectores de la oposición la han señalado por su pasado como docente, no obstante en este caso, se suma la visita a un campamento guerrillero años atrás, en donde realiza polémicas afirmaciones.

La primera en arremeter contra la funcionaria, fue la senadora María Fernanda Cabal, quien lidera un férreo sector opositor. Cabal cuestionó el pasado de Vélez, y trajo a colación el error de la ministra cuando fue consultada sobre el decrecimiento económico del país: “¿A qué se dedicaba la Ministra de Minas antes de pensar en el decrecimiento de la economía?”, destacó la cabildante.

Asimismo, el excandidato presidencial y líder del movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez aseguró que a las extintas FARC-EP las impusieron mediante la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, a su vez, cuestionó a la ministra, aseverando que esta podría ser una “ficha” de dicho grupo, finalmente pidió nuevamente la renuncia de la jefe de la cartera de Minas.

El excandidato a la presidencia de la República destacó: “Ya se entiende: Impusieron a la narcoguerrilla Farc por medio de farsa en La Habana y en una de las carteras más importantes que hicieron su siembra. ¿Es Irene Vélez una ficha, sin mucho criterio, de ese grupo? ¿A qué otros intereses sirve? Eso #NoSirve #RenuncieMinistraVélez”.

El polémico vídeo

Cabe resaltar que la ministra Irene Vélez se ha destacado por su liderazgo social y proceso de cambio en territorios, pues su crecimiento en la academia como docente universitaria le ha permitido integrarse en estos nichos. El material fílmico publicado permite evidenciar a la entonces profesora, acompañar a varios estudiantes a un campamento rural de las extintas FARC, en donde buscaban conocer el proceso de implementación del Acuerdo de Paz.

En el vídeo, Vélez aseguró que las palabras de los representantes de las FARC eran honestas, además, cambiaban el paradigma que había sobre los subversivos respecto a sus actividades ilegales. A su vez, uno de los miembros de la guerrilla, señaló que ellos se lucraban mediante el cobro de “impuestos”, dejando a un lado el tema del narcotráfico.

La entonces profesora Vélez destacó:

“El objetivo de venir era compartir con los estudiantes y con algunos de los representantes al campamento guerrillero, esto para una conversación sobre cuáles son los retos que se vienen en la implementación de los acuerdos, se fueron encontrando respuestas por parte de los guerrilleros que son muy honestas y que también, contradicen mucho los discursos oficiales que los estudiantes han estado escuchando durante toda su vida, entonces es un poco como abrir una ventana hacia otras posibilidades de comprender la historia de Colombia, y de comprender los desafíos que se vienen para el país, digamos, en este proceso de transición”.

De igual forma, una de las estudiantes que apareció en este espacio, aseguró que, según la versión de las FARC, el contexto era distinto; pues la presencia de los ilegales en territorio evitaba que las multinacionales ejecutaran sus labores de exploración y minería.

“Algo que no esperabas, es que nos contaron que su financiación no es producto del narcotráfico, sino de las vacunas, también defendieron al entorno, el ecosistema y el ambiente, en su momento muchas empresas y multinacionales no pudieron explotar los recursos naturales que había allí, porque estaba la guerrilla, entonces es como algo bueno dentro de lo malo”, destacó la alumna.

