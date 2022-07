“Soy mujer, joven, artista y por eso he sido minimizada”, aseguró Susana Boreal, nueva congresista del Pacto Histórico

La congresista del Pacto Histórico agradeció el apoyo a los ciudadanos y afirmó que, "Siempre he tenido que demostrar en cada paso que sí puedo". Foto: @SusanaBoreal

La congresista del Pacto Histórico, Susana Boreal, tomó posesión de su respectiva curul en el Congreso de la República el pasado miércoles 20 de julio. La ahora representante a la Cámara por Antioquia fue una de las figuras políticas que se manifestó en contra del discurso del presidente Iván Duque en el Capitolio Nacional y rechazó la decisión del mandatario de marcharse del lugar sin haber escuchado a la oposición.

La activista y directora de orquesta es una de las nuevas caras en el Congreso de la República para el periodo 2022 - 2026 y esto representa, para ella, un compromiso “las mujeres, artistas y jóvenes” de Antioquia, quienes votaron por ella en los pasados comicios electorales del pasado 13 de marzo. “Por más gente del común haciendo cosas extraordinarias”, aseguró Boreal luego de recibir su respectivo credencial por parte del Consejo Nacional Electoral.

Susana Boreal ha destacado por sus participaciones sociales y protestas en contra del actual gobierno del presidente Iván Duque. Luego del discurso que dio el mandatario ante los nuevos senadores y representantes a la Cámara, la ahora congresista del Pacto Histórico afirmó que, “vergüenza debería sentir el presidente saliente al hablar con orgullo de su gestión en cultura; no sólo abandonó artistas y procesos creativos, sino que en el poco presupuesto priorizó la mercantilización y tecnocracia, nunca el artista y su creación”.

Luego de su posesión como representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, Susana Boreal se mostró agradecida por el apoyo recibido y reveló el compromiso que ahora tiene con diferentes sectores de la sociedad que depositaron su voto de confianza en ella. “Siento un profundo agradecimiento a las mujeres, jóvenes y artistas que han creído en mí, al #Pacto y a todas las personas que, como yo, han soñado con este momento histórico. Hoy empezamos juntos un nuevo camino de mucho trabajo, estudio y apuestas por un mejor país”

Y agregó que, “Soy mujer, joven y artista, y por eso he sido minimizada. Siempre he tenido que demostrar en cada paso que #SíPuedo y sé que ésta no será la excepción. Invito al diálogo, a que me conozcan y conozcan mi trabajo y compromiso. Les invito al cambio (...) Y como dice nuestra Ministra de Cultura: “El cambio social es un cambio cultural”

La congresista del Pacto Histórico también dio de qué hablar recientemente luego de que respondiera contundentemente a Juan José Lafaurie luego de que este se refiriera al representante a la Cámara, Andrés Cancimance, luego de que llegara a la posesión de su curul en el Congreso de la República vistiendo unos tacones, algo que según explicó él, es para alzar la voz por la comunidad LGBTIQ+.

El hijo de la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático publicó en su cuenta de Twitter unas fotografías del representante a la Cámara y señaló que, “Así va el universo “progre”. Este representante de Putumayo debe tener dolor en el juanete con esos tacones. Igual que la vecina de al lado, que se quitó las sandalias en el Capitolio”.

Ante esta publicación, Susana Boreal no se quedó callada y le respondió en la misma red social. “Le cuento, así se ve el país de a pie. Usted llegó ayer al Congreso como adorno de su mamá, en cambio Andrés Cancimance y Aida Quilcué llegaron elegidos por el pueblo. Homofóbico, machista y clasista”.

