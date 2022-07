“El cambio no es Samper, Roy, Benedetti ni Prada”: María Fernanda Cabal criticó los nombramientos de Gustavo Petro

La congresista del Pacto Histórico es una de las líderes de la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Foto: @MariaFdaCabal

La elección de Gustavo Petro como nuevo mandatario ha genero toda clase de comentarios y críticas por parte de varios sectores políticos. Pese a que la posesión oficial se realizará el próximo 7 de agosto, algunas de las decisiones que ha tomado e nuevo gobierno y los nombramientos que ha realizado ya han sido duramente cuestionados por algunos miembros del Centro Democrático, partido que se posesiona como la oposición. La senadora María Fernanda Cabal afirmó que el exalcalde de Bogotá llegó a la Casa de Nariño con el apoyo del “establecimiento corrupto”.

El presidente electo Gustavo Petro ha ido conformando el gabinete que lo acompañará durante su mandato, una de las elecciones que más controversia generó fue la de Roy Barreras como presidente del Senado, una decisión que incluso fue criticada por el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, quien no estuvo de acuerdo con esta designación ya que, “yo me retiro en este momento, no voy a ir a la votación de mesa directiva, no vine a luchar a este país por un cambio para terminar votando por Roy Barreras”.

En entrevista con la Revista Semana, la senadora del Centro Democrático aseguró que, “Gustavo Petro, solo llega a la presidencia con el apoyo del establecimiento corrupto, llámese el régimen, ese mismo que asesinó a Álvaro Gómez. Le venden a una cantidad de ingenuos y de hipnotizados que esto es el cambio y esto lo que es, es una vergüenza. Reciclan a toda la clase política corrupta que ha robado y curiosamente el discurso de los anticorruptos, que es el de la izquierda que también son corruptos, pero sus socios nos muestran todo lo contrario, el cambio no es Samper, el cambio no es Roy, el cambio no es Benedetti, el cambio no es Alfonso Prada”}

La senadora María Fernanda Cabal y el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Fotos: Colprensa

La senadora del Centro Democrático también criticó a algunos miembros del Pacto Histórico y a la vicepresidenta electa, Francia Márquez. “Mentiroso Roy, mentiroso Benedetti, mentiroso Gustavo Bolívar, por favor, tienen una cantidaqd de mentirosos que van a terminar ustedes peleando entre ustedes porque además ustedes son carnívoros, se van a arrancar el cuero, ya los quiero ver con la ambición de poder, porque lo quieren todo y porque no quieren dejar nada para nadie”.

Y agregó que, “van a crear dos ministerios, ay qué horror, la igualdad, ¿igualdad de qué?, para el ego de doña Francia Márquez, que se creer una emperadora africana y ahora anda con un séquito, usando sin haberse posesionado el avión de los generales de la policía, carajo, un poquito de respeto por las instituciones, de lado a lado, de Cartagena a Cali, allá llegó con su séquito la que recibe Ingreso Solidario”.

En el diálogo que sostuvo con Semana la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, también reiteró algunas de las razones por las que considera que la ‘izquierda no debe gobernar nunca’ y afirma que la plata no rinde “porque se la roban”.

“Esto va a ser un circo vergonzoso con un altísimo costo para el país y ojalá la gente entienda que, la izquierda no debe gobernar nunca porque son un desastre, que la clase política tiene que ser rechazada porque la clase política también acabó con Colombia, porque la plata no rinde porque se la roban, todos los socios que están ahí del Pacto se la roban y de todos los partidos también”, aseguró la congresista.

