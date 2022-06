Autoridades hallaron cuerpo sin vida en Zipaquirá y verifican si es el de la psicóloga Adriana Pinzón

Adriana Pinzón

En la tarde de este miércoles un cuerpo sin vida fue hallado en un sector apartado de la vereda San Jorge en el municipio de Zipaquirá, en Cundinamarca. Según detalló EL TIEMPO, podría ser el de la psicóloga Adriana Pinzón, desaparecida en extrañas circunstancias el pasado 7 de junio en Chía, Cundinamarca, pero las autoridades no lo han confirmado.

En estos momentos el cuerpo, encontrado luegp de información entregada por las autoridades, es examinado por expertos forenses para confirmar de manera más acertada su identidad. Dicho proceso tardará.

Lo que se sabía hasta ahora

La última información que se ha dado a conocer sobre el caso es que el cuñado de la mujer, identificado como Jonathan Torres, fue capturado y, durante la investigación, la Policía habría hallado elementos personales de Pinzón.

Pese a que la investigación no ha sido revelada, las autoridades dieron a conocer esta martes que capturaron a Jonathan Torres pues este habría sido el último que estuvo con Pinzón antes de que ella desapareciera. De acuerdo con el relato de los familiares de la psicóloga desaparecida, esta había quedado de encontrarse con su cuñado en Chía para que él le ayudara a vender a su vehículo. Después de ese encuentro el paradero de Adriana, de 42 años de edad, se volvió desconocido.

“La última ubicación que tenemos de ella es en Chía. La última persona que tuvo contacto con ella fue Jonathan Torres, mi cuñado, él dice que se encontraba aquí con mi hermana, que ella le entregó las llaves de su vehículo y el vehículo lo iban a dejar en una vitrina para venta de autos. Él nos informa que Adriana le dijo en ese momento que se iba a devolver a su casa en Zipaquirá y que iba a solicitar un servicio, no sabemos de qué plataforma, para que se devolviera a la casa. De ahí no tenemos más datos de ella, no sabemos nada más”, contó a Noticias Caracol, Sandra Pinzón, hermana de Adriana.

Recopilación de material probatorio

La revista Semana conoció que, en el momento, hay un equipo especial de la Policía encargado de recopilar material probatorio del caso. Al parecer, las autoridades ya tendrían “pistas importantes” sobre la desaparición de Pinzón y, de acuerdo con la información obtenida por el mismo medio, darían un “giro de 180 grados” a la investigación.

Fuentes del proceso así mismo revelaron al medio bogotano que las autoridades ya encontraron elementos personales que, presuntamente, pertenecerían a Pinzón por lo que, en este momento, trabajan en realizar la respectiva verificación.

Otras pistas del caso que revelarían qué pasó con Adriana Pinzón

El periódico El Tiempo también conoció que la Fiscalía logró obtener unas grabaciones del apartamento donde residía Pinzón en Zipaquirá, en las cuales se observa que, tras su desaparición, un hombre ingresó a su vivienda para minutos después abandonarla con una bolsa de basura en sus manos.

Lo que llamó la atención de las autoridades en este punto es que, la bolsa de basura negra que cargaba el hombre, llevaba dentro sí, al parecer, un elemento grande y de tal peso que, el sujeto, apenas podía cargarlo por sí mismo, así lo informó la entidad judicial al rotativo bogotano.

Ante los hallazgos, los investigadores del caso comunicaron a la revista Semana que, por ahora, se encuentran entrevistando a familiares y amigos de Adriana para reconstruir las últimas horas de la psicóloga y determinar qué pasó con ella.

En cuanto a la situación de Jonathan Torres, la Fiscalía aseguró que “el hombre detenido será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización del procedimiento, imputación y solicitud de medida de aseguramiento. El Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) sigue activo. Las labores investigativas continúan con la orientación de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos”.

