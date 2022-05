James Rodríguez en una nueva polémica, esta vez por su presencia junto a un reguetonero en un partido de la NBA

James Rodríguez durante un partido con el Al-Rayyan de Catar (2021-22). Foto: Al-Rayyan

El futuro de James Rodríguez como futbolista profesional sigue siendo incierto, mientras que sus apariciones públicas siguen dando de qué hablar por no estar relacionados con el deporte que lo vio triunfar. Por estos días, el deportista comparte en Miami con su familia y recientemente se le vio en el estadio de los Miami Heat, acompañándolos en el partido ante los Philadelphia 76ers en el segundo juego de las semifinales de conferencia.

Las cámaras del estadio FTX Arena enfocaron primero a Blessed, cantante antioqueño de reguetón que recientemente acompañó a Maluma en su concierto Medellín en el Mapa, y luego mostró a James Rodríguez quien estaba acompañado por su hija mayor, Salome Rodríguez. Tanto al futbolista como al artista les regalaron una camiseta de los Miami Heat.

Representando cómo se debe 🇨🇴🫡 pic.twitter.com/T5Z9H1Dbco — blessd (@BlessdOficial) May 5, 2022

Al finalizar el partido donde el equipo de Florida se impuso 119-103 con una gran actuación de Bam Adebayo y Victor Oladipo, el colombiano compartió con su amigo Jimmy Butler, figura del encuentro con 22 puntos, 12 asistencias y seis rebotes. “Fue un placer verte jugar esta noche. ¡Gran juego! Gracias por todo”, publicó James Rodríguez en sus redes sociales.

James Rodríguez en una nueva polémica por partido de la NBA

Por ahora, no hay certeza de cuál será el próximo equipo de James Rodríguez. El volante recientemente jugó en el Al Rayyan de Catar pero se perdió la participación en la Champions League de Asia por una lesión muscular de la que todavía se está recuperando. Algunos rumores de prensa indican que el colombiano regresará a la Premier League de Inglaterra, específicamente al West Ham United.

El goleador del mundial de Brasil 2014 le habría dicho a su agente, Jorge Mendes, que su intención es regresar a la máxima competición, en este caso podría ser a la Premier League, aunque estaría revisando en detalles varias opciones para el volante de cara a la apertura del siguiente mercado de pases. En una transmisión en su canal de Twitch, el jugador colombiano señaló, “ ¿Hasta cuándo en Qatar? No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado ”.

El comentado cambio de look de James Rodríguez

James Rodríguez sorprendió a sus seguidores con un nuevo color de cabello a través de sus redes sociales en las que subió una fotografía en la que además retó a sus haters para que le hicieran memes.

El jugador ha estado muy activo con sus publicaciones desde el fin de semana que estuvo de visita en el país con motivo del matrimonio de su hermana Juana Valentina Restrepo y a donde asistió con un traje bastante elegante, pero para nada parco.

Esta es la segunda ocasión en la que el crack colombiano, que ahora juega en el Al-Rayyan de Catar, se tintura el pelo. La primera vez lo hizo con color azul.

De acuerdo con sus palabras, él siempre había querido pintarse el pelo y ese gusto comenzó a dárselo hace un par de años cuando apareció completamente rubio. Sin embargo, quería un cambio más drástico y su estilista le propuso otro cambio de color, así que llegaron a un acuerdo y decidieron que el azul era el elegido para uno de los jugadores más seguidos en redes a nivel mundial.

