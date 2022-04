La protesta de Humberto de la Calle por la censura a la que lo estaría sometiendo Ingrid Betancourt

El pasado 13 de marzo, que se llevaron acabo las votaciones legislativas Humberto de la Calle fue elegido senador por la Coalición Centro Esperanza, aunque el aval de su candidatura fue dado por Verde Oxígeno, partido que hacía parte de la alianza de centro, pero que terminó separándose de forma definitiva debido a que Ingrid Betancourt manifestó su inconformidad con “las maquinarias” que estaba sumando Alejandro Gaviria a su candidatura.

Este conflicto entre el movimiento representado por Betancourt y la Coalición dejó en el medio al exnegociador de paz, que en el momento en que todo se presentó no podía dar atrás el acuerdo con Oxigeno Verde, pero tampoco estaba de acuerdo con la decisión que tomó la política pues De la Calle dejó en claro que seguiría apoyando los acuerdos que se habían logrado durante meses al interior de la alianza donde actualmente su candidato presidencial es Sergio Fajado.

Ante la situación el senador de Oxigeno Verde le ha pedido a Betancourt reconciliarse con la Coalición y apoyar la candidatura de Fajardo, también a manifestado su desacuerdo rotundo a acercamientos con movimientos como el Centro Democrático y le ha hecho saber sus inconformidades con las decisiones que ha tomado contrarias a las que manifestaba al comienzo de la contienda electoral.

Tras no sentirse escuchado y perjudicado por las decisiones de Betancourt, este 7 de abril en las horas de la mañana Humberto de la Calle publicó un video en sus redes sociales donde con una cinta en la boca muestra que se siente censurado en estas elecciones y lanza una pregunta que genera suspicacias: “Por quién creen que voy a votar?”

El video que no dura más de 10 segundos, lanza un mensaje contundente que muestra una vez más que no esta dispuesto a apoyar la candidatura de Ingrid Betancourt y que por no caer en la doble militancia ha decidido callar, pese a que es muy clara su postura en la primera vuelta presidencial.

Hace unos días, Daniel Carvalho y Humberto de la Calle, los dos congresistas del partido Verde Oxígeno pero que se inclinan más por las ideas de la Coalición Centro Esperanza, a través de un comunicado rechazaron la reunión de la candidata presidencial con Álvaro Uribe Vélez, afirmando que, “resulta a todas luces incoherente buscar alianzas con partidos como el Centro Democrático. En este caso, además, somos enfáticos en decir que las ideas del expresidente Uribe contradicen a fondo nuestras convicciones y visión de país”.

Ante esto, ella respondió en su cuenta de Twiiter que, “sorprende que cuando quieren estar con Sergio no quieren ser del partido y cuando quieren neutralizar la estrategia del partido, ahora sí son de aquí. Estamos convocando a un gran pacto nacional contra la corrupción, ¿Dónde están ustedes?” y luego en una entrevista con Blu Radio dijo:_ “hay varias opciones, yo creo que en algún momento ellos deben penar en retirarse del partido, porque no confluyen con las decisiones y no veo cómo más se podría solucionar esto. Ellos ante el partido tienen unas obligaciones”.

Posterior a esto, Daniel Carvalho, en una entrevista con El Espectador se refirió a lo sucedido con la candidata presidencial, señaló que Betancourt va a “pagar caro su incoherencia” debido a sus últimos pronunciamientos y acercamientos con algunos sectores políticos. Carvalho además aseguró que él y Humberto de la Calle están “maniatados” en la primera vuelta por una ley electoral.

“Ella habla de una estrategia de partido, pero en realidad solo hay una estrategia de ella sola. Yo con eso me siento bastante incómodo y un poco desilusionado porque, insisto, la voluntad mía y de muchos es construir el partido Verde Oxígeno”, afirmó para El Espectador el congresista del partido Verde Oxígeno.





