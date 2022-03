Denuncian al exalcalde del municipio de Canalete, en Córdoba, por violencia intrafamiliar

Foto: Pixabay

Armando Lambertínez, exalcalde del municipio de Canelete en el departamento del Córdoba, fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por maltrato intrafamiliar, así lo indicó mediante una publicación en redes sociales su exesposa Yeis Simanca.

Según la denuncia, la exesposa de Lambert aseguró que desde que en estado de gestación fue agredida por el exalcalde de Canelete, además indicó que a raíz de todos los maltratos físicos y psicológicos sufrió graves episodios de depresión.

“Toda esta terrible pesadilla comenzó cuando yo estando en embarazo me agredió física y psicológicamente. En ese momento, pensé que me lo merecía por reclamarle una de sus tantas infidelidades y, tal vez, por dejar a mi hijo sin su padre, hecho que jamás pensé que se repetiría; no obstante, la realidad fue otra, fue el inicio de una vida infernal, de una pesadilla que hasta el domingo 13 de marzo casi me cuesta la vida. Todos estos actos de violencia me llevaron a un estado de depresión alto”, indicó Yeis Simanca.

Quien fuera la pareja sentimental del exalcalde de Canelete, comentó que pese a que intentó tolerar todo por el bienestar de su familia entendió que no debía ser violentada. Así mismo expresó que inició recursos jurídicos contra Armando Lambertínez.

“Tomé la decisión de darle fin a esta violencia que por tantos años me atormentó. Decidí denunciar a mi agresor ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar del cual soy víctima”, indicó Yeis Simanca en su comunicado.

Por su parte el exalcalde de Canelete Armando Lambertínez, aseguró que en las próximas sacará un comunicado pronunciándose frente a la denuncia impuesta ante el ente de control.

La violencia intrafamiliar y las violencias basadas en género viene aumentando desde la llegada de la pandemia y pasado dos años, las cifras en vez de disminuir aumentan mostrando de esta forma a las autoridades una alerta para que enciendan los protocolos de prevención y atención. De acuerdo con las cifras presentadas por Medicinal Legal en lo que va del 2022 hubo 2.144 casos de mujeres agredidas por su pareja, 6 casos de feminicidios y cinco mujeres más asesinadas en hechos calificados por el instituto como de violencia de pareja.

La cifra anterior muestra que este tipo de violencias han sido constantes, pues en el 2021 la entidad compartió que, durante enero y octubre de 2021, 98.545 mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia, de estas cifras, 797 corresponden a homicidios los cuales aumentaron en comparación con 2020, en total hubo 88 casos más que el periodo anterior. 97.354 mujeres fueron valoradas por lesiones o agresiones, 16.402 por violencia interpersonal, 15.644 por presunto delito sexual, 8.534 por violencia intrafamiliar 23.679 por violencia de pareja y se presentaron 394 casos de suicidios .

De acuerdo con El Tiempo, las mujeres que son víctimas no solo piden que se prevenga la violencia y que pare, sino que en los casos que se encuentran en investigación o que quedaron en impunidad la justicia actué. Pues existen casos como el de Ángela Ferro donde pese a las denuncias y las pruebas contra su expareja, Miguel Parra, por intento de homicidio tras agredirla con un hacha y provocarle más de 7 heridas en presencia de su hijo , este quedó en libre tras un año de prisión y no se dio ningún tipo de reparación a la víctima, además, el sujeto contrademando por manipulación de pruebas .

SEGUIR LEYENDO