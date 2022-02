“Es el colmo”: Uribe y Duque se van en contra de excomandantes de las Farc por falta de recursos para reparar a las víctimas

El presidente Iván Duque criticó las palabras de Carlos Lozado sobre el proceso de reparación de las víctimas en Colombia. Fotos: EFE (Mauricio Dueñas) Castañeda / Colprensa

Las declaraciones del excomandante guerrillero Julián Gallo Cubillos, más conocido como Carlos Antonio Lozada, generaron una gran repercusión entre distintos sectores de la opinión pública. El ahora senador del partido Comunes manifestó que el Estado colombiano es el encargado de pagar la reparación de las víctimas por el conflicto armado y no la extinta guerrilla de las Farc.

La polémica venía de algunos días atrás, cuando el presidente, Iván Duque, aseguró que la gestión de los exguerrilleros de las Farc, en términos de reparación de víctimas, ha sido “irrisoría”. Lozada respondió ante estos señalamientos y señaló que han cumplido con sus obligaciones en los Acuerdos de Paz frente a la entrega de bienes.

“Nosotros le entregamos al Estado colombiano, a través de las Naciones Unidas, el listado de bienes y es por su incapacidad, señor presidente, que el Gobierno suyo no ha sido capaz de ponerle la mano a esos bienes. Igualmente, le miente usted al país cuando dice que la prolongación de la Ley de Víctimas es producto de su gobierno”, expresó el exFarc.

Partido FARC se pronuncia frente a la decisión de la retoma de las armas por parte de Iván Márquez. En la foto: de izquierda a derecha Gabriél Ángel, Julián Gallo, Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda, Pastor Alape (Colprensa - Camila Díaz)

La dura respuesta de Uribe y Duque a Lozada:

En las últimas horas, el jefe de Estado sostuvo, en entrevista con ‘6AM Hoy por Hoy’ de Caracol Radio, que las palabras de Lozado son “el colmo del descaro”, ante su intención de evadir la responsabilidad con quienes sufrieron —y siguen sufriendo— las consecuencias de la guerra en el país: “El Gobierno colombiano y el Estado colombiano ha asumido en un tiempo atrás la reparación de las víctimas con la Ley de Víctimas que se extendió por 10 años, con las herramientas de reparación colectiva e individual”.

“Aquí no se puede engañar a un país, los victimarios tienen una responsabilidad grande en la reparación, en la reparación moral a partir por medio de los mecanismos de verdad, justicia, reparación y no repetición, su responsabilidad material en que cuando vengan las sanciones de la justicia transnacional ellos la cumplan”, apuntó el mandatario colombiano.

Así mismo, el expresidente, Álvaro Uribe, sostuvo que esta postura de los exintegrantes de las Farc “se veía venir”, recalcando que las finanzas del país deben ajustarse para ayudar en el reparo de los afectados. “Incluso hubo un poco más de aportes de los que se desmovilizaron en la Ley de Justicia y Paz que estos, eso se veía venir y eso le va a tocar al presupuesto nacional atender las víctimas que se encuentra uno a muchos en las calles”.

Y agregó: “He encontrado en muchas ciudades venezolanos, pero los he encontrado con oportunidades y contentos, la mayoría de los venezolanos están contentos”. Recordemos que, días atrás, la canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, aseveró que Colombia está recibiendo a los migrantes venezolanos de los estratos “menos pudientes, menos calificados”.

El expresidente, Álvaro Uribe, rechazó las declaraciones de Carlos Lozada frente a la reparación de las víctimas en Colombia. Foto: Eduardo Parra - Europa Press

En la Unidad de Víctimas dicen que no han recibido “un solo peso”:

Este fin de semana, el director de dicha institución, Ramón Rodríguez, dialogó con la W Radio sobre la implementación de las acuerdos con las extintas Farc y los problemas que han sufrido en cuanto a la reparación económica. “Cuando uno revisa, hasta hoy no hemos recibido fruto de los Acuerdos de Paz, recursos efectivos para pagarle a las víctimas”, dijo en primera instancia.

Conforme a su versión, el dirigente indicó que, en parte, el proceso no ha podido ser eficiente por los fallos en la entrega de los bienes por parte de los exFarc: “Hay bienes con extinción de dominio con dificultades para monetizar y no es fácil de comercializar, esos son los bienes que nos entregaron. Si me preguntan cuántos recursos hemos recibido fruto de los acuerdos, diría que no hay ni un peso”.

