“Cambié de opinión”: Sergio Fajardo explica por qué se lanzó otra vez por la Presidencia de Colombia

El precandidato a la Presidencia de la Colombia Sergio Fajardo.

En las elecciones presidenciales de 2018, al entonces candidato presidencial que representaba el centro político, Sergio Fajardo, no le alcanzó la votación para pasar a la segunda vuelta donde se enfrentaron finalmente el líder de la izquierda, Gustavo Petro, y el de la derecha, Iván Duque, que se quedó con la Presidencia de Colombia.

Fajardo consiguió 4′589.696 de votos y tras salir de la contienda hizo un pronunciamiento en el que aseguró que no se volvería a presentarse como candidato presidencial. Sin embargo, hoy está nuevamente pero bajo otro mecanismo que en 2018, pues primero deberá derrotar a sus aliados de la Coalición Centro Esperanza para finalmente ganar la candidatura oficial.

“Yo tengo una obligación muy grande con los que votaron por mí, pero he dicho que yo no voy a volver a ser candidato, yo tengo que aterrizar, tengo que trabajar y seguir avanzando. Le voy a poner a la Educación mi identidad, voy a acompañar a muchas personas para que crezcan y sean los líderes que Colombia se merece”, dijo Fajardo el 28 de mayo de 2018.

Pues este viernes 14 de enero, el precandidato decidió contar por qué decidió volver al ruedo electoral cuando lo descartó una vez perdió en las pasadas elecciones.

“Hace cuatro años dije que no me volvía a lanzar a la presidencia porque así lo sentí en ese momento. Cambié de opinión porque quiero seguir luchando por una política decente que transforme nuestra sociedad. Siento esa responsabilidad viendo las necesidades que tiene hoy Colombia”, sostuvo el político.

Eso sí, el camino de Fajardo para estas elecciones es más complejo que hace cuatro años, pues en los últimos meses ha tenido que lidiar con una imputación que le quiere hacer la Fiscalía por un contrato que él firmó cuando era el gobernador de Antioquia en 2013, pero también por la responsabilidad fiscal que le dictó la Contraloría por la contingencia en el proyecto Hidroituango en 2018.

En septiembre de 2021, en un programa de María Jimena Duzán, Fajardo aseguró: “En Colombia hay muchos poderes, hay muchos cables y no deja de sorprenderme porque ahora que estoy en en el 2021 y que estoy enfrentando los dos casos públicos conocidos encabeza la Contraloría y de la Fiscalía, me ha llegado a mí información por una cantidad de partes, la cantidad de historias, que me han contado de los hilos que se mueven detrás de ese poder”.

Relató que el contralor de Antioquia, cuando el gobernador era Luis Pérez, le abrió muchos procesos. “Queremos joder a este señor, y joder significa vea cómo hace para abrir un proceso. Ármenle proceso, salen a acusarlo y usted queda expuesto porque dicen lo están investigando. La ciudadanía piensa que por algo será, porque ellos saben que tienen que destruir mi riqueza pública que se llama confianza en lo transparente”, señaló.

Luego, dijo que el contralor de Antioquia fue capturado por corrupción. “Ese señor era el que me acusaba a mí, es una forma de actuar en la política en Colombia, eliminar a un contradictor político, armar casos, enredarlo, empapelarlo”, expresó.

“Yo ya tengo conciencia de que hay muchas cosas oscuras detrás de todo lo que está pasando”: Fajardo

La periodista María Jimena Duzán reveló además que según fuentes, desde las elecciones de 2018 existió una decisión por parte de los artífices del cartel de la toga para sacar a Sergio Fajardo y a Gustavo Petro de la contienda electoral de ese año y que por eso se revivieron procesos incluso desde 2016.

Ante lo que contó Duzán, Fajardo aseguró que ya no cree que sus procesos ante la justicia sean una coincidencia con su aspiración a la Presidencia de la República.

“Las evidencias son muy grandes, yo le cuento que en el año 2017 me llama una persona muy amiga y me dice: estuve en una reunión donde dijeron a Sergio Fajardo lo vamos a joder (...) era una conversación alrededor del tema Hidroituango y le están montando todo para sacarlo”, relató el exgobernador de Antioquia.

