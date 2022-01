Qué está pasando con el Jamming Festival: continúa la polémica

La nueva edición del Jamming Festival ha sido fuertemente cuestionada.

Hace aproximadamente una semana, desde el perfil de Instagram del podcast Sudakas, se abrió un debate respecto a las preguntas sin respuesta que rodean al Jamming Festival, aquel encuentro musical que está programado para ser desarrollado en Ibagué el próximo mes de marzo. El director del podcast, el periodista musical y editor de contenidos, Sebastián Narváez, en horas recientes, hizo público un video en el que explicó la primera publicación en la que cuestionó diferentes aspectos de la serie de conciertos que tendrán lugar en el Parque Recreativo Playa Hawai.

Inicialmente, y con la ayuda de un meme con temática de Los Simpsons, se cuestionó la variedad y cantidad de artistas convocados al Jamming. “No soy un festival de música, soy un monstruo”, se lee en la imagen. Seguido a ella, con la ayuda de nueve fotografías más, el podcast planteó el tema “tenemos que hablar del Jamming Festival”. Según Sudakas, hay varios aspectos que rodean al festival que generan ‘suspicacia’, entre esos, el cartel tan ‘surreal’ que se propone.

Cuestionamientos del podcast Sudakas en redes.

Es importante resaltar que el Jamming, para este año, pretende traer a más de 100 artistas de todo tipo. No solo de diferentes géneros musicales, sino tambien de talla mundial. El festival promete traer, entre otros cantantes, a Sean Paul, a Shaggy, a Damian Marley y a agrupaciones como Los Auténticos decadentes, Caifanes, Molotov, entre otros muchos. De acuerdo con Sudakas, la cantidad de artistas es ‘absurda’ teniendo en cuenta el precio de la boletería. Con un cartel como ese, dicen desde el podcast, la boleta debería ser mucho más costosa.

“Pareciera que es el único evento al que no le ha afectado la devaluación del peso colombiano”, sentenció la vocería del podcast. A esto se le suma que varios de los artistas que aparecen en la publicidad del Jamming no han confirmado su asistencia a través de sus redes sociales o páginas web. En el calendario de eventos de varios de ellos, ni siquiera aparece la fecha registrada de su visita a Colombia.

“Sí, es un poquito raro que no tengan patrocinadores ni aliados en sus piezas. Es más raro aún que no tengna habilitados los comentarios en sus redes sociales”, se lee en la publicación. Esto, por ejemplo, es fácilmente comprobable. Es cuestión de entrar al perfil de Instagram del festival para notar que no es posible dejar mensajes en las fotografías que se han subido al perfil del Jamming.

Ante las declaraciones, fue el mismo Sebastián Narváez el que, en un video de tres minutos, explicó lo denunciado y agregó nuevos datos, por ejemplo, la escasez de botellas de agua durante la última versión del festival. “Mientras confirmamos y agendamos nuestra entrevista con el director del festival, acá les dejamos algunos cuestionamientos que han surgido a partir de nuestra publicación”, se lee en la descripción que acompaña el clip.

De acuerdo con lo que explicó Narváez, la primera publicación en la que se plantearon las primeras dudas sobre lo que ocurre con el festival no se hizo para alarmar a nadie, por el contrario, se hizo para recibir respuestas respecto a las preguntas que tienen varios ciudadanos al respecto. Con pruebas, como capturas de pantalla, aseguró que varios de los artistas que aparecen como confirmados tienen publicadas sus presentaciones de este año, desde enero hasta junio, en sus portales web, sin embargo, en varios de ellos, no aparece el Jamming. Es el caso de UB40, por ejemplo, explicó Narváez.

El director del podcast aseguró que luego de una revisión en el portal del festival, de los más de 100 artistas no están confirmados ni la mitad. “Es válido cuestionarse porque unos artistas aparecen y otros no”, recalcó antes de entrar a otro tema que genera dudas: el papel de las tiquetetas.

Según destacó, por regulaciones del Ministerio de Cultura de Colombia, todos los eventos tienen la obligación de contar con un operador de boletas autorizado, es decir, con una tiquetera que se encargue de la venta de la boletería, esto con el fin de regular los temas, por ejemplo, el pago de obligaciones tributarias. El Jamming, cuenta Sebastián, ofrece, por el contrario, un e-commerce, “una pasarela de pagos y de métodos alternativos en su página, con lo cual, podría estar incumpliendo, de alguna manera, con las condiciones que exige el Ministerio”.

En la conclusión del video, Sebastián Narváez aseguró que se está a la espera de que el director del festival confirme una entrevista para resolver las dudas existentes y aclara la polémica que, por ahora, rodea a ese encuentro musical. De la misma manera, comentó que espera que el evento se pueda desarrollar con normalidad y bajo los parámetros debidos y prometidos.

