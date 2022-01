Video: Karen Lizarazo fue atacada en pleno concierto por una asistente

Foto: Instagram @karenlizarazoo

Aunque los conciertos son el espacio que aprovechan los artistas para compartir de manera directa con sus seguidores, hay momentos en los cuales estas presentaciones también se prestan para enfrentar a algunos de su detractores. Tal y como lo vivió el pasado 30 de diciembre la cantante Karen Lizarazo.

Según se evidenció a través de un video que compartió el programa de entretenimiento ‘La red’ (Caracol Televisión), la exponente de música vallenata estaba en medio de un show para los habitantes de Puerto Wilches (Santander), cuando atravesó por un episodio que, de seguro, jamás podrá olvidar.

Resulta que una de las asistentes a su presentación se montó al escenario, luchó contra la seguridad y logró llegar hasta donde estaba la artista. Ya detrás de la artista, la misteriosa mujer procedió a empujarla y le increpó con varios insultos.

De acuerdo con lo que se pudo apreciar en la grabación, cuando Karen Lizarazo le entregó el micrófono a esta mujer para que expusiera sus inconformidades ante el público, fue llamada “payasa” en repetidas ocasiones.

Además, ‘La red’ confirmó que a la cantante oriunda del Cesar “también le echaron algo impidiéndole poder respirar bien”

Sin embargo, esto no fue suficiente para opacarla y ella decidió seguir interpretando sus canciones, por lo que dijo a sus músicos entre risas: “tóquele a la payasa que más gana plata en el vallenato”. Mientras tanto, la mujer agresora fue devuelta al público, quienes la recibieron entre rechiflas.

Aparte de estas reacciones, las de los internautas no se hicieron esperar y apenas conocieron las imágenes, no dudaron en dejar sus aplausos por lo que consideran un “acertado manejo de la situación”. Incluso, su colega Adriana Botina no dudó en extender su felicitación por medio de las redes sociales.

“Me le quito el sombrero, manejó muy bien la situación ante el público, pidió que no se engancharan con la persona que se subió contra ella ¡Muy bien! Repito: mis aplausos para ella porque, al ser yo cantante, en una situación similar quisiera que se me ocurriera algo así en caliente ¡Abrazos!”, expresó.

Vea aquí el video del incómodo momento:

Cabe mencionar que Karen Lizarazo fue una de las artistas que más brilló en los Premios Latino Show, en los que se llevó el reconocimiento a ‘Mejor Artista Vallenato Femenino’ y a ‘Mejor Canción Vallenata’, con lo cual dejó muy en alto la representación de las mujeres en este género musical.

De hecho, sobre el desafío de abrirse paso como mujer en un campo dominado por hombres, ella se pronunció a través de una reciente entrevista con el diario El Espectador:

“Es un reto. Al principio fue una ‘vaca loca’ porque yo era la única mujer que estaba haciendo vallenatos después de Patricia Teherán y Adriana Lucía. El vallenato femenino se había quedado huérfano, en el limbo, no tuvimos más representantes, quedamos sin voceras, quedamos sin canciones para dedicar las mujeres, nos tocaba coger las canciones de los hombres y cambiarles la letra para poderla dedicar; entonces creo que ha sido la mejor decisión de mi vida, porque aparte soy abogada, combiné mi carrera profesional con mi vocación que es la música y haber decidido hacer música vallenata fue mi mejor decisión, mira a dónde va esta aventura”.

Además, advirtió que seguirá trabajando para que su nombre sea recordado entre otros como los de Rafael Escalona, Diomedes Díaz, Rafael Orozco, Kaleth Morales, Martín Elías o Patricia Teherán.

