“Primicia”: Así anunció Laura Londoño el nombre de su hija

Hace pocos meses, la actriz Laura Londoño anunció en sus redes sociales y en la revista ‘15 minutos’ que está esperando su segunda hija. Fue exactamente en septiembre y desde ese momento muchos de sus seguidores se preguntaron cuál podría ser el nombre de la pequeña.

Luego de varias semanas de espera, la artista rompió su silencio y a través de una historia de Instagram confirmó en “Primicia”, como lo escribió ella, que se llamará Mikaela.

Fue a través de una dinámica de preguntas y respuestas donde la mujer nacida en Medellín contestó a una de las dudas más importantes de sus fanáticos; incluso, en el nombre escrito sobre un fondo gris, añadió un corazón en lugar del punto sobre la letra i.

Pero si bien la publicación ya no aparece en la sección de ‘InstaStories’, fue replicada por varios perfiles de entretenimiento. Uno de ellos fue ‘Rastreando famosos’ y las reacciones no se hicieron esperar, mucho menos las burlas.

En los comentarios se encontraron opiniones como: “No pude evitar pensar en la canción”, en referencia al éxito de reguetón que lleva el mismo nombre. Pero este no fue el único comentario que rememora aquel sencillo.

“En 3,2,1 pensé en la canción”; “Joda, menos mal no es mi hija... Que nombre tan feo”; “Empecé a cantar” y hasta otros escribieron la explícita letra del éxito que fue muy sonado en la primera década de los 2000.

Otros comentarios fueron “Cada quién le coloca el nombre que le dé la gana a sus hijos Jajaja pero ya se pasan”; “No le coloques ése nombre a tu nena... por su seguridad emocional” y “Y la hija mayor tiene nombre de antihistamínico ‘Allegra’”.

Cabe mencionar que, Mikaela es el fruto del matrimonio entre Londoño y Santiago Mora Bahamón, primo de la presentadora Claudia Bahamón, conocida por su participación en ‘MasterChef Celebrity’. Adicionalmente, ambos ya tienen una hija, Allegra, que ha posado en muchas ocasiones con y para su mamá.

Con respecto a su vida en pareja, la actriz recordada por sus actuaciones en grandes producciones como ‘La ley del corazón’, ‘El olvido que seremos’, ‘Paraíso Travel’ y ‘Bloque de búsqueda’ entre otras, le salió al paso a quienes han criticado ciertos comportamientos que ha dejado ver ella misma, como el hecho de viajar sin su esposo.

Como es habitual, dicho cuestionamiento le llegó a una de las actividades de ‘preguntas y respuestas’, a lo que ella contestó que “¿cómo así?, pues precisamente porque es mi pareja y no mi policía, ni yo su policía que tampoco me gusta ese rol, gracias. Solamente cuando hice la sargento Díaz me encantó ser policía, de resto no, gracias”, sentenció Londoño.

Un breve repaso por la carrera actoral de Laura Londoño

La medellinense fue la protagonista en el ‘remake’ de ‘Café, con aroma de mujer’, emitido por el canal RCN durante este 2021. Antes de ese papel, hizo parte del elenco de la película ‘El olvido que seremos’ -2020-, basada en la obra homónima de Héctor Abad Faciolince.

Un año antes, protagonizó el largometraje ‘Loco por vos’, donde compartió set con Roberto Urbina, Julián Arango y Mónica Lopera entre otros, y ‘Paraíso Travel’ -2018-, película colombiana que contó con la actuación de estrellas como Christian Tappan, Katherine Vélez, Juan Pablo Posada, Aida Morales y la misma Laura Londoño. ‘Orozco el ídolo’ y las dos temporadas de ‘La ley del corazón’ hacen parte de la extensa hoja de vida de la artista.

SEGUIR LEYENDO: