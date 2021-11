La actriz Angélica Blandón aceptó que la han discriminado en televisión por su físico

La actriz colombiana, Angelica Blandón, a quien conocimos por su papel en la película Paraiso Travel de Simon Brand, estrenada en 2008, confesó durante una entrevista para Pulzo, que ha sido víctima de la estigmatización de los cuerpos en las producciones de la televisión colombiana y que en ocasiones la han juzgado tanto que ha perdido papeles, estos pronunciamientos los hizo también para hablar la obra que está coprotagonizando llamada ‘Yo, bruja’ en donde se hace un retrato de los estereotipos sociales contra las mujeres.

La actriz aseguró que durante toda su carrera, en constantes ocasiones, se ha visto afectada por los comentarios que hacen sobre algunos aspectos de su cuerpo y aunque, cuando ingresó al mundo actoral entendió que estas cosas podían pasar, no se acostumbra que siga sucediendo de manera tan cruda y directa. Blandón asegura que es normal perder un casting porque todo depende de las características físicas de cada personaje, sin embargo, le duele cuando escucha comentarios como: “No la escojan porque es muy frentona” o “porque es muy bajita”.

“Es normal. Hay toda una invitación a no expresarnos sobre el cuerpo de los demás, pero para los actores es muy difícil porque cuando vas a hacer un ‘casting’ hay un físico que están requiriendo, entonces es muy difícil que esas cosas no pasen. Pero sí, a veces no deja de doler o ser incomodo”, comentó.