Millonarios despertó, pero no le alcanzó: ante el Deportes Tolima firmó su tercera derrota en línea

Deportes Tolima vs. Millonarios - Noviembre 7 de 2021. Foto Dimayor

Aunque Millonarios continúa segundo en la Liga BetPlay 2021 II, preocupa que este 7 de noviembre haya sumado su tercera derrota en línea.

Ante un complicado Deportes Tolima, en el Estadio Manuel Murillo Toro, Los Embajadores cayeron 2-3, y preocupa que a falta de dos partidos matemáticamente su clasificación no está concretada. También inquieta del cuadro albiazul el terreno que perdió en la reclasificación: dos semanas atrás era primero, obteniendo tiquete parcial a la Copa Libertadores 2022, pero ahora con el cupo se está quedando un sólido Atlético Nacional.

En Ibagué, fiel a su estilo de salir a imponer ritmo de juego, el cuadro Pijao le dio un baile a Millonarios durante el primer tiempo. Ómar Albornoz, Jeison Angulo y Sergio Mosquera anotaron para un 3-0 parcial que dejó preocupada a la hinchada del equipo capitalino, que lució lento, pasivo.

En la segunda parte, Tolima mermó la intensidad avasalladora del comienzo del partido, que contrastó con un cambio de actitud de Millonarios. Los dirigidos por Alberto Gamero mejoraron de manera sustancial cuando al campo de juego ingresó el joven Daniel Ruiz en reemplazo de Hárrison Mojica.

El ímpetu de la escuadra bogotana trajo sus frutos en el minuto 78, cuando Fernando Uribe descontó con un golazo de tijera tras la asistencia de Daniel Giraldo, que se ha consolidado como pieza clave en el equipo. La posibilidad de un empate de Millonarios llegó con el tanto anotado por Yuber Quiñonez, luego de un pase de Daniel Ruiz. Al final, la actitud no alcanzó para sacar un punto que habría garantizado al equipo visitante su avance a cuadrangulares.

El próximo partido de Millonarios será enfrentando a Alianza Petrolera, el domingo 14 de noviembre, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

LAS DECLARACIONES DE ALBERTO GAMERO

Los goles tempraneros del Tolima

En el primer tiempo uno sale con esa sensación de que hicieron los goles en la forma en la cual nosotros ya habíamos trabajado. Tolima es un equipo que tiene muy buenas transiciones rápida de defensa ataque, así nos hicieron dos goles, y es un equipo que tiene muy buen juego aéreo en la fase ofensivo, nos hicieron un gol. No encontramos ir perdiendo el primer tiempo, no es nada fácil.

La valentía de reponerse en el segundo tiempo

Quiero resaltar la valentía que tuvieron en el segundo tiempo de buscar el partido, me parece que en el segundo tiempo Tolima no tuvo una opción de gol. Millonarios fue a descontar y lo logró. Me queda la tranquilidad de que el equipo supo mantener un 3-0 e ir a buscar el descuento. Duele perder, pero hay que reconocer que perdí ante un gran equipo. En el segundo tiempo hicimos cosas muy buenas para lo que viene.

Daniel Ruiz, un jugador que entró bien

Ruiz hoy demostró lo que ha demostrado los últimos partidos. Entró en el segundo tiempo porque venía de una molestia. Entró y entró bien, eso es lo que pide uno cuando un jugador entra a un partido. Yo siempre les digo a los jugadores, siempre nos dan duro por hacer un cambio cuando no sale, pero cambios malos por lo general no hay, sino que a veces el que entra, entra mal. Los que entraron hoy mejoraron el equipo.

