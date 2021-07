Tras su histórica actuación, Mauricio Ortega habló de la hermandad en el atletismo colombiano, agradeció el apoyo y hasta saludó a sus exnovias

Tokyo 2020 Olympics - Athletics - Men's Discus Throw - Final - OLS - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - July 31, 2021. Mauricio Ortega of Colombia in action REUTERS/Dylan Martinez

Tras culminar séptimo en la prueba de Lanzamiento de Disco en el Atletismo Olímpico, Mauricio Ortega habló con Caracol Sports para dar un balance de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, además destacó el buen ambiente que se vive en la Villa Olímpica entre los integrantes de la selección Colombia de Atletismo, agradeció a todas su ex novias por los aprendizajes y dedicó su presentación a uno de sus entrenadores.

El antioqueño reconoció que le hubiera gustado estar un poco más arriba en la clasificación, sin embargo no ocultó su emoción por la histórica actuación que le valió un diploma olímpico, “ Gracias a ustedes por el calor. Quise quedar más arriba, agradecido por haberlo hecho como lo hice. Acá en Tokio, he estado disfrutando desde el primer día ”.

Ortega dio una gran importancia a como influyó el buen ambiente entre los deportistas colombianos en la villa olímpica, “de acá me llevo, y lo hablaba con Caterine Ibargüen, que tenemos una selección diferente. Hay calor de hermanos, no hay competencia entre unos y otros, de quién es el mejor, de quién come mejor, de quién viste mejor. Hay una hermandad y nos aprendimos a conocer unos a otros. Hay unión y eso es lo más importante”.

En el diálogo con el medio colombiano, Mauricio aprovechó para agradecer a cada una de las personas que han hecho parte de su vida y que de una u otra manera han influido en su carrera deportiva, hasta a sus ex novias. Además dedicó la memorable participación a Armin Luna y su familia, técnico que lo formó y quien murió por COVID-19.

El colombiano hizo historia al ser el primer atleta del país en este deporte en ganar un diploma olímpico. El nacido en Apartadó, Antioquia registró una marca máxima de 64.08 en su cuarto intento. Los lanzamientos del colombiano fueron: 61.06 en el primero, 63.51 en el segundo y el que le sirvió para pasar el corte, el tercer lanzamiento fue nulo, 63.78 en el quinto y su último intento nuevamente fue nulo.

El podio lo conformaron el sueco Daniel Stahl en el primer lugar con 68.90 metros. Lo sigue su compatriota Simon Pettersson con una marca de 67.39, registrada en el quinto lanzamiento. El podio lo cierra Lukas Weisshaidinger de Austria con una marca de 67.07. El atleta colombiano culminó su participación en la séptima casilla de la clasificación. Por detrás de Ortega quedaron el estadounidense Sam Mattis con una marca de 63.88. Los deportistas que quedaron eliminados tras los primeros tres lanzamientos fueron Chad Wright de Jamaica, Daniel Jasinski y Clemens Prufer, ambos de Alemania, y Ola Stunes Isene de Noruega.

EL CAMINO DE MAURICIO ORTEGA HASTA LA FINAL

El nacido en Apartadó (Antioquia) hizo parte del Grupo A de 12 competidores en esta prueba y desde su primera oportunidad demostró que tenía argumentos para avanzar a la fase final.

Cuando lanzó por primera vez, Mauricio Ortega, de 26 años de edad, vio cómo el disco recorrió 61,19 metros, nada mal en comparación con sus rivales. Lo mejor fue que, conforme avanzó la prueba, el colombiano mejoró.

En su segundo lanzamiento, la marca fue de 64,49 metros, por lo que llegó a ubicarse temporalmente en el cuarto lugar, pues luego fue desplazado por el austriaco Lukas Weisshaidinger.

El tercer intento del colombiano, contrario a los dos primeros, no fue el mejor. Puesto que fue un lanzamiento no limpio, por lo que no puntuó.

