El drama de la ex Señorita Bogotá: un dron le cayó encima y le dejó cortadas en el rostro

María del Mar Meza es el nombre de la modelo y exseñorita Bogotá que se ha vuelto noticia por cuenta de un lamentable accidente, en el que un dron le cortó la cara mientras celebraba la participación de su amiga, Dayana Cárdenas, en un futuro reinado de belleza que se celebrará en Egipto: Miss Top Model of the World.

De acuerdo con la información que brindó el programa de entretenimiento ‘La red’, de Caracol Televisión, la joven profesional en relaciones internacionales se encontraba con varias de sus amigas en el municipio de Villeta (Cundinamarca), cuando en medio del cubrimiento que se llevó a cabo para registrar el evento, uno de los drones que sobrevolaba la zona le cayó encima y con sus hélices le cortó el rostro.

“Estaba sentada hablando con Dayana (Cárdenas) y cuando me golpea eso en la cara, yo recuerdo que bajé la cabeza. Obviamente todo el mundo quedó en ‘shock’ al ver ese impacto, y yo levanté la cabeza y me vi el vestido lleno de sangre”, comentó María del Mar al mencionado magazín.

También detalló que las condiciones en las cuales se desarrollaba la grabación no permitían una plena visibilidad a quien manejaba el dron, pues era de noche. Sin embargo, fue una ráfaga de viento lo que causó la desestabilización y posterior caída del aparato por la cual resultó con graves cortadas en la nariz y una de sus mejillas.

“En ese momento yo estaba botando muchísima sangre y Dayana me dice: ‘tienes la cara cortada’, por lo que entré un poco en pánico y pensé: ‘acá se me dañó mi cara’”, explicó María del Mar Meza.

Y aunque este hecho pone en veremos su participación en un concurso de belleza por el cual espera representar a Colombia en Turquía (Miss Aura International), la joven bogotana prefiere mostrarse optimista ante las adversidades.

“Por lo menos no fue en el ojo, porque el dron pudo sacármelo (...) Soy una mujer que trata de verle el lado positivo a todo lo que me sucede y en ese momento le daba gracias a Dios en medio de la tragedia porque no comprometió un órgano primario y pues esto (las cicatrices) tiene solución, es algo estético”, agregó.