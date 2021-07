El ‘Tino’ Asprilla mostró su molestia con la selección: “tengan rebeldía, digan aquí estoy yo”. Foto: Archivo

El pasado sábado la selección Colombia dio una muestra de carácter en la definición por penales y se quedó con el boleto a las semifinales de la Copa América Brasil 2021. El portero David Ospina fue el héroe de la noche ante los charrúas y el triunfo le permitió a la Tricolor meterse entre los cuatro mejores equipos del certamen. Ahora los dirigidos por Reinaldo Rueda deberán enfrentarse a Argentina en busca de la final.

Sin embargo, y a pesar de que durante los 90 minutos Colombia fue superior al rival, el triunfo desde los doce pasos no dejó contento a más de un aficionado puesto que la falta de definición aún es un problema evidente. Uno de los que más criticó al combinado nacional fue el exjugador de la selección, y uno de los máximos referentes del fútbol colombiano, Faustino Asprilla.

El exfutbolista mostró su molestia con los jugadores del equipo cafetero al tener pocas aproximaciones claras al arco del uruguayo, Fernando Muslera, situación que se ha vuelto cotidiana en los últimos partidos dirigidos por el caleño Rueda. Esto, por supuesto, le empezó a disgustar al ‘Tino’, y por eso le envió un mensaje claro a los jugadores del equipo.

Y es que, gracias a su gran experiencia y reconocida carrera profesional, el exdelantero consideró que los jugadores de Colombia deben ser mucho más agresivos a la hora de atacar, pues, según él, el fútbol defensivo no es un estilo de juego que caracterice el balompié colombiano.

“No hay un jugador que tenga ideas para jugar buen fútbol. No hay uno que se rebele. Todos los que entran están es pensando en defender, en vez de atacar. No servimos para jugar así”, expresó en el programa F360 de ESPN, donde es panelista.

Aunque no quiso dar nombres de jugadores que ahorita están ausentes y que podrían cumplir esa función en la parte ofensiva, el vallecaucano les pidió a sus colegas un poco más de “rebeldía”. No obstante, les recordó que no deben dejar de lado sus funciones defensivas que son muy importantes para que el esquema funcione bien.

“A uno le pueden mandar a hacer funciones, las hace, pero tiene que tener rebeldía para decir ‘aquí estoy yo y voy a demostrar mi fútbol’. Para eso se tienen que salir de ese esquema defensivo”, añadió.

Para poner un ejemplo, Faustino recordó su época de jugador, y contó que a pesar de que muchas veces también le daban indicaciones con las que quizás él no estaba muy de acuerdo, pues a pesar de que era un atacante debía cumplir con labores defensivas, aplicó esa ‘rebeldía’ necesaria para demostrar sus grandes capacidades futbolísticas.

“Cuando yo llegué a Parma, a mí me decían ‘no se meta por el lado de Maldini porque no lo pasa nadie. Váyase pal otro lado’. Yo ahí pensaba, ‘para saber si soy bueno voy a probar’ y lo pasaba. Uno a veces debe ser rebelde en el fútbol para poder salir adelante”, narró.

Definición de la Copa América

La Copa América llegó a sus etapas decisivas. Luego de los duelos de cuartos de final, quedaron confirmados los cuatro países que disputarán las semifinales este lunes 5 y mañana martes 6 de julio, en busca de la final que se desarrollará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, el próximo sábado 10 de julio.

Brasil, Perú, Colombia y Argentina serán las cuatro selecciones que pujarán por el título continental. Los compromisos serán: Brasil-Perú (el lunes 5 de julio desde las 6:00 p.m., hora colombiana, en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro) y Argentina-Colombia (el martes 6 de julio desde las 8:00p.m. en el Estadio Nacional de Brasilia).

Cabe destacar que, en semifinales, al igual que en cuartos, no habrá tiempo suplementario en caso de empate en los 90 minutos tradicionales. Es decir, el boleto podría definirse desde los penales. El cambio llegará para el último partido: la final contará con prórroga y disparo desde el punto penal en caso de persistir la igualdad.

