Con 91% de ocupación de UCI, Antioquia gestiona traslados de sus pacientes con covid-19 a otras regiones

Varias ciudades, municipios y departamentos de Colombia han declarado el inicio del tercer pico de la pandemia del COVID-19 por el alza en contagios y la saturación de camas de Unidades de Cuidad Intensivo (UCI). Entre ellos, Antioquia, que supera el 91% de ocupación; y Medellín, capital que desborda el 97%, han encendido alarmas por la posible llegada a cero camas disponibles.

De acuerdo con La FM, entre 25 y 30 personas están entrando a UCI en Antioquia diariamente, departamento que tan solo tiene 1.231 camas. Por esto, Luis Fernando Suárez, gobernador encargado, se planteó la meta de subir el número de cupos a 1.290 y lentamente se habilitan más para llegar al objetivo.

“Antioquia amanece hoy con 1.231 camas UCI, gracias al esfuerzo del sector salud. Gratitud con el Hospital General de Medellín, que anoche habilitó 6 nuevas camas. Nos seguimos acercando a la meta de 1.290. Unidos lo vamos a lograr”, expresó el mandatario, quien reemplaza a Aníbal Gaviria durante su detención domiciliaria, por medio de Twitter.

Sin embargo, la crisis por la pandemia no da espera y Leopoldo Giraldo, gerente del COVID-19 en Antioquia, afirmó que se encuentra gestionando el traslado de los pacientes con la enfermedad que desató la pandemia a otras regiones del país.

“Tenemos situaciones críticas de la posibilidad de trasladar pacientes a otros departamentos. Algunas aseguradores han abierto las puertas para Quindío, Pereira, Bogotá, Cali y Bucaramanga, ante la situación que tenemos de cuidados intensivos y la alta demanda que hoy tenemos”, indicó el funcionario, según reporta el medio radial.

Por otro lado, el gobernador afirmó el pasado viernes que el Plan Nacional de Vacunación en el departamento no se ha realizado de manera ágil y llamó la atención de los mandatarios municipales. “Quiero estimularlos a que avancemos con el plan de vacunación en el departamento. Debo decirlo de manera realista: no estamos satisfechos con el avance de la vacunación. Al departamento han llegado 461.866 dosis de vacunas. Hemos entregado a sus municipios 402.103 dosis. De esas, hemos aplicado 308.985, que corresponden al 76% de las dosis que hemos entregado. No es satisfactorio. Antioquia debería estar, ojalá, por encima del 85%”, aseveró el mandatario por medio de su cuenta de Twitter.

De acuerdo con Suárez, las subregiones más atrasadas son el área metropolitana del Valle de Aburrá (73,5%), el occidente (74,3%) y el magdalena medio (64,9%). Incluso, afirma que algunos municipios estarían por debajo del 50% con las dosis disponibles para su aplicación.

Antioquia duplica contagios en una semana

Los contagios por COVID-19 en Antioquia siguen en aumento. Por tercer día seguido, el departamento se continúa posicionando como la región con más casos nuevos de coronavirus. De acuerdo con el último reporte dado a conocer por la Gobernación departamental, con corte a este jueves 1 de abril, en la región se registraron 2.668 contagios nuevos.

De acuerdo con el informe de la Gobernación antioqueña, el mayor número de casos se han registrado en el Valle de Aburrá con 312.040 contagios, seguido por la subregión Oriente con 30.137, la subregión de Urabá con 11.896, la subregión Norte con 5.831, y la subregión Suroeste con 5.215.

Según un análisis hecho por la FM radio, hasta el momento esta cifra sería la más alta desde enero de este año, cuando inició el segundo pico de la pandemia y cerca del doble de los casos que se reportaron hace una semana. De acuerdo con el mismo medio, para inicios de marzo Antioquia tuvo fechas donde el promedio de casos nuevos era de 500 por día.

