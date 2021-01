En Medellín falsificaron resultados de pruebas de COVID-19

Una mujer se realiza una prueba de covid-19 durante una jornada de toma de muestras, el 21 de enero del 2021, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

La Secretaría de Salud de Antioquia recibió denuncias por la falsificación de los resultados de las pruebas del COVID-19. El laboratorio que se encontraba realizando esta ilegalidad cobraba $80.000 por prueba falsa. Luego de que la secretaría conociera esta caso, se encuentran realizando controles en todos los laboratorios de Medellín para evitar que más casos como estos se presenten.

Los ciudadanos interesados en adquirir este papel lo utilizaron para poder viajar, obtener incapacidades laborales justificadas y poder ingresar a trabajar . Para esta última petición se aclaró que la prueba de COVID-19 no debe ser un requisito para poder trabajar o ingresar a un nuevo empleo.

Noticias Caracol conoció cómo se contactaban con las personas del laboratorio para proceder con la entre de las pruebas falsas que las hacían con logos de EPS o laboratorios certificados.

Denunciante: “¿Yo no me tengo que hacer la prueba para nada?”

Falsificador: “No, no, no, no se la tiene que hacer”.

Denunciante: “¿Y qué costo tiene?”.

Falsificador: “Vale 80 mil pesos?”.

Denunciante: “¿Y vos me la mandas por correo o impresa?”

Falsificador: “Por correo, PDF y al WhatsApp”.

“Hemos estado hablando con los laboratorios y hay un laboratorio que nos reporta un resultado que no fue expedido por ellos, entonces vamos a revisar qué es lo que está pasando con esto, pero lo más importante es invitar a la ciudadanía a denunciar estos casos”, señaló Lina Bustamante, secretaria de Salud de Antioquia.

A principios de diciembre del año pasado se conoció de un caso similar pero en la ciudad de Cali. En este caso la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, contó que recibió denuncias acerca de laboratorios que estarían falsificando pruebas de COVID-19 en la capital del departamento.

Inicialmente la funcionaria de la Secretaría de Salud del Valle anunció que recibió una denuncia en la que se alertó sobre un laboratorio en Cali que estaría falsificando las pruebas. Al parecer, Lesmes recibió hasta fotografías de una bodega donde había personas con trajes de bioseguridad. Quien le entregó el material probatorio aseguró que se trataba de un laboratorio clandestino.

Unos días después se supo que habría un segundo laboratorio que también se encontraba falsificando pruebas de COVID-19. Según la secretaria Lesmes “uno de sus funcionarios (del laboratorio en cuestión) está falsificando documentos para emitir certificados negativos. No sabemos cuál es el objetivo”.

De acuerdo con esta información preliminar, la Fiscalía General de la Nación comenzó una investigación en la que vinculó a los dos laboratorios para establecer si es cierto que se están emitiendo resultados falsos de las pruebas de Covid-19.

María Cristina Lesmes, fue la encargada de enviar toda la documentación a la Fiscalía e instauró una demanda penal para que se investigue el hecho y se sancioné a los responsables en caso de que se establezca la comisión de un delito.