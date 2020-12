“Hay una gran diferencia entre comprar moto y compar votos”: Julián Román responde a quienes lo critican por comprarse una Harley

Este fin de semana, el actor Julián Román fue tendencia en la red social Twitter luego de que un video de él recibiendo su nueva moto Harley fuera compartido y fuertemente criticado por su posición política .

Una cuenta que se declara uribista y de derecha compartió la grabación del artista cuando iba por su moto Harley y escribió: “Un Socialista en Harley, vea pues se modernizó entonces”.

Hasta la senadora María Fernanda Cabal participó en las críticas contra Román. “Todo comunista ama lo que dice que odia”, escribió la parlamentaria.

Este es el video de Julián Román que armó la controversia en Twitter:

También desde su cuenta de Twitter, Julián Román respondió a las críticas en varios trinos. En uno de ellos dijo: “Hay una gran diferencia entre comprar moto y votos... besos”.

Además varios amigos del actor también lo defendieron. “Les molesta que mi compadre Julián Román tenga moto pero no sierra”, escribió Mario, el cantante de Doctor Krapula; “Mira Julián Román que no hay nada más bueno que conseguir uno sus cositas trabajando honestamente. Algunos no lo entienden porque no saben qué es eso. Un abrazo” , dijo la presentadora Mónica Rodríguez.

Sobre Julián Román

Según Proimágenes, Román nació en Bogotá el 23 de noviembre de 1977. Inició en la actuación a los siete años de la mano de su padre, el también actor Edgardo Román, participó en talleres en la Escuela Distrital de Teatro Luis Enrique Osorio, y luego la continuó con estudios de arte dramático, manejo del espacio y expresión corporal en el Teatro Popular de Bogotá TPB, y en el Laboratorio de Investigación Artística y Teatral ‘Actuemos’ junto a su padre.

Ha participado en diversos montajes de teatro representando a Colombia en variados festivales internacionales entre los que se encuentran Washington, Sidney, Moscú, Caracas, Guanajuato, Guadalajara, Bogotá.

Goza de gran reconocimiento por su capacidad histriónica que lo ha llevado a interpretar importantes papeles en producciones de cine, televisión y teatro en Colombia, llegando incluso a ser catalogado como uno de los actores colombianos con mayor proyección.

Por sus actuaciones en televisión ha recibido varios galardones entre los que figuran el Premio India Catalina 2004 como mejor actor de reparto en Francisco el matemático, el Premio TV y Novelas 2006 como mejor actor de reparto en Los Reyes, y el Premio India Catalina 2010 como mejor actor protagónico en La bella Ceci y el imprudente.

Asimismo ha interpretado diferentes roles en producciones como Los Victorinos; El hijo de Nadia, su primer papel importante; Marcelina (1997); ¿Por qué diablos? (1999); Me llaman Lolita (1999); Amor a mil (2001); Valentino el argentino (2008); Las muñecas de la mafia (2009); Los Tres Caines (2013); La viuda negra (2014); Lady, la vendedora de rosas (2015); también participó en dos capítulos de Mujeres asesinas (2007) y de Tiempo Final (2007) de Fox-Telecolombia.