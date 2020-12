Juez condena y ordena la captura de Carlos Albornoz, exjefe de la Dirección Nacional de Estupefacientes

Foto: El Colombiano

Este viernes 18 de diciembre, el juez 37 penal de conocimiento de Bogotá condenó y ordenó la captura de Carlos Albornoz por los delitos de fraude procesal, prevaricato, peculado y falsedad en documento público.

En la audiencia el juez señaló que estaba frente a un contubernio reprochable. Así se lo dijo a Albronoz: “Usted de forma indecorosa, de forma indecente, dispuso de bienes del Estado. Allá afuera hay miles de ciudadanos que sufren día a día buscando el pan para sus hijos y usted pensó que llegaba a un cargo público a hacerse rico” .

El exfuncionario fue procesado por utilizar de forma irregular bienes en procesos de extinción de dominio, entre ellos, la venta del Centro Comercial Villa Country de Barranquilla, un predio que el Estado le quitó al clan mafioso de los Nasser Arana.

“Estudiantes de derecho si ustedes aspiran a asumir a un cargo público para hacerse ricos por favor no se gradúen. Está la industria, está la música, están los deportes si lo que desean es esa gratificación económica, pero no en los cargos públicos. Señor Albornoz, usted defraudó esas expectativas, no supo ostentar el cargo con el que lo gratificó el Estado” , agregó el juez.

En la audiencia, el juez le llamó la atención a la Fiscalía por su comportamiento durante el proceso y calificó al ente de acusador de negligente y hasta temerario.

El ente acusador le había imputado los cargos a Albarnoz de peculado por apropiación a favor de terceros, fraude procesal, prevaricato, obtención de documento falso, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

Además, el juez compulso copias para que se investigue a todos los fiscales que tuvieron el caso en sus manos en el pasado por las múltiples dilaciones y aplazamientos, entre ellos al exfiscal Santiago Gonzáles, quien le quitó a Albornoz tres peculados de tres bienes, predios por los que fue absuelto.

Dijo el juez que, ante la prescripción de varios de los delitos imputados solo se podría pronunciar sobre los cargos de peculado por apropiación, falsedad en documento público, fraude procesal y prevaricato.

Para ello le dio credibilidad al testimonio de Camilo Bula, quien está condenado desde 2013 por cohecho y peculado a favor de terceros. Al parecer, Bula fue contratado por Albornoz en 2007, luego de haberse conocido en un trámite de la Fiscalía, donde trabajaba el exfuncionario de la DNE.

El testigo aseguró que la venta del centro comercial Villa Country se pactó en Miami, luego de varias conversaciones con Leo Eisenband y la inmobiliaria Araujo&Segovia. El edificio pertenecía al clan mafioso de los Nasser Arana.

El juez 37 penal de circuito señaló: “tenía un rol de garantía porque era su obligación realizar vigilancia sobre esa administración, sobre todo para la venta del centro comercial Villa Country”.

La sentencia será dictada el próximo año, cuando las partes interpongan el recurso de apelación que llegaría a segunda instancia al Tribunal Superior de Bogotá.