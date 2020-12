Después de salir de cuidados intensivos, Nanis Ochoa habla de su crisis de salud

Nanis OChoa

La actriz y modelo colombiana Daniela ‘Nanis’ Ochoa había reportado hace unos días que se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por complicaciones que tuvo con su embarazo. El padecimiento fue una preeclampsia que la obligó a someterse a una cesárea de emergencia, según confirmó su esposo, el cantante Juan Pablo Navarrete.

La famosa dio a luz a su hija Francesca el pasado primero de diciembre y, después, estuvo 6 días en cuidados intensivos. La bebé nació en la semana 35 de embarazo, es decir, finalizando el octavo mes.

Solo hasta este miércoles Nanis contó lo que pasó. En una publicación que hizo en su cuenta de Instagram dijo que “han sido días de mucho dolor, física y emocionalmente”. La mujer confirmó la preeclampsia severa que sufrió y, además, explicó que pasó por el síndrome de Hellp, una enfermedad que le da a pocas mujeres y que es muy parecida a la preeclampsia. Nanis también pasó por una transfusión de sangre a causa de un shock hemorrágico que tuvo en la cesárea.

“Ya no tengo espacio en mis brazos donde más puedan chuzar (SIC). Me han tenido con cánula en cada brazo, sonda en la vejiga, oxígeno, no me he podido mover” y afirmó que la han bañado en la misma cama, pero que lo más doloroso fue no poder conocer a su hija hasta 4 días después de que naciera. “Qué impotencia y qué vacío. Sentí que me la arrebataron y no pude hacer nada”, relató la empresaria.

Ochoa agregó que le duele mucho ver a su hija “indefensa, conectada y pasando por tantas cosas desde su primer momento de vida, ¡es una guerrera!”. Finalmente le agradeció a Dios por tenerlas con vida.

Días atrás, la pareja confirmó que habían mantenido el embarazo de manera privada pues el cambio hormonal le afectó mucho a la mujer y cayó en un estado de depresión fuerte y además una yegua, en la finca donde vivían, le dio un golpe que la lanzó varios metros a la distancia y quedó inconsciente por unos minutos.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la vida de Nanis Ochoa corre peligro, hace unos meses también estuvo hospitalizada luego un grave accidente junto con la presentadora de ‘Lo sé todo’ Alejandra Serje. El carro en el que se movilizaban por la vía Ocaña-Bucaramanga cayó a un abismo.

Según una entrevista que la mujer dijo a La Red, aseguró que pensó que no iba a sobrevivir y que si no hubiera sido por los videos de redes sociales del accidente, nadie las hubiera ido a rescatar.

Nanis Ochoa es reconocida por ser una actriz, modelo y empresaria colombiana, hizo parte del elenco de películas como Santo cachón, Casa por cárcel y apareció en un pequeño papel dentro de la serie de RCN, El man es Germán, además, participó en varios realitys como el de Mundos Opuestos, que también se emitió por el mismo canal del seriado.

La mujer nació en Medellín pero se trasladó hasta Bogotá para estudiar actuación, sin embargo, en una entrevista en 2019 para el programa ‘El desayuno’, dejó claro que era muy mala aprendiendo libretos, entonces se le dificultaba ejercer la profesión.