Lorna Cepeda será abuela: con fotos ‘baby shower’ la actriz anunció el embarazo de su hija mayor

@lornacepeda

Lorna Cepeda, la actriz colombiana, internacionalmente recordada por darle vida a Patricia Fernández en la telenovela Betty, la Fea, confirmó que su hija Daniela Paz Cepeda, de 29 años, será mamá. El anuncio lo hizo a través de una publicación en Instagram este sábado que después borró.

En su Instagram Cepeda compartió una foto en la que se le ve a sosteniendo la mano en la barriga de su hija, junto a un video en el que Daniela y su esposo revelaron que sería una niña. El anuncio lo hicieron en el día del cumpleaños de la futura madre.

Instagram @Lornacepeda

En el mensaje que escribió para compatir la alegría de que será abuela, volvió a reiterar el amor que siente por sus tres hijos y dijo que no habían contado nada por respeto a su hija.

“Mi bebé está de cumpleaños hoy! Y Al igual que todos mis hijos @marianopazcepeda y #nathanielpazcepeda la amooooo con toda mi alma, pero este post, también es porque quiero compartir con ustedes las maravillosa noticia, la buena nueva, que viene una nueva integrante a la familia, hace raaaatoooo que quería contarles, pero tenía que respetar los deseos de mi hija, no saben la felicidad que siento, los sentimientos que afloran, de ver como Dios hace maravillas , solo quiero decirles que estoy muy feliz!! Gracias a mi bebé @dpazcepeda y a mi adorado @juanccasas por regalarme esta felicidad tan grande!”, escribió Lorna.

Instagram @Lornacepeda

Daniela es la mayor de los hijos de Lorna, y la tuvo cuando tenía 19, mucho tiempo antes de interpretar a la famosa ‘peliteñida’, luego vendrían Nathaniel, de 23 años y Mariano, de 21.

Su hija se caso en marzo de 2019 con el abogado Juan Camilo Casas. En su momento, Lorna escribió que se le casaba “su bebé”.

“un día absolutamente mágico, emocionante, feliz para mi, se casó mi bebé, mi hija mayor, pelada, muy joven, bella, no saben como lloreeeee, por ese camino a entregarla a @juanccasas (te adoro ) a la iglesia, no sabía realmente que iba a llorar tanto, no muchas mujeres entregamos a sus hijas en el altar, en general lo hace el padre, pero llore de la felicidad, de la emoción, y eso que la wedding planner (Ana) que es lo mejor, me hizo abrir la boca , y me echó un poco de gotas para controlar mis emociones!!! No me imagino como sería sin ellas, Mis hermanas @ivettecepeda @angiecepeda lloraban conmigo, mis hijos Mariano y nathaniel,porq entendían las razones, solo les digo, como les afirmé en un post pasado, todo lo que uno pase con respecto a los hijos, vale la pena!!! Te amo con mi alma @dpazcepeda”, esto lo publico junto a una instantanea de su hija con el vestido de novia.

@lornacepeda

En una antigua entrevista, Lorna había dicho que uno de los momentos más difíciles de su vida fue cuando le diagnosticaron cáncer a su hijo Nathaniel, de apenas 7 años de edad en ese momento. La actriz dijo que se enteró cuando le hicieron unos exámenes por unas protuberancias en la boca, pero que, tiempo después, en medio de otros tests previos a la cirugía, el cáncer había desaparecido, lo que para ella significó un milagro gracias a rezarle a Dios y a su madre.