Presidente Duque entregó detalles de la captura del presunto asesino de la activista Juana Perea

Fotografía familiar que muestra a la ciudadana colombo-español Juana María Perea Plata. La empresaria y activista colombo-española Juana María Perea Plata, de 50 años de edad, fue asesinada en la localidad de Nuquí, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, informaron este jueves fuentes oficiales. EFE/ Archivo Familiar

A propósito de su visita a Bolivia para acompañar la posesión del nuevo presidente Luis Arce, el presidente Iván Duque informó en su cuenta de Twitter que "en trabajo coordinado con la Policía, la Fiscalía y Armada, pudieron dar con el presunto asesino de la activista colombo-española Juana Perea, quien realizaba actividades en Nuquí, Chocó.

Además, el presidente agregó que “Seguimos combatiendo estas estructuras criminales” después de que fuera capturado ‘alias El Tigre’, también uso el hashtag #ElQueLaHaceLaPaga, como lema de su gobierno.

También dijo que "el sujeto pertenece a las estructuras del Clan del Golfo, anunció su completo rechazo a ese crimen y agregó que “vemos una vez más cómo se trabaja en total coordinación con las autoridades”.

Por otro lado, dijo que lo mismo ocurrió con otro ciudadano que estaba vinculado con el crimen de Juana Perea. “Hemos dispuesto de equipos de la Armada, la Policía y el Ejército para enfrentar las estructuras del Clan del Golfo”. Finalizó diciendo “Cero tolerancia con estas conductas y el que la hace la paga”.





La visita a Bolivia y los tensos encuentros La visita a Bolivia y los tensos encuentros

Esta noticia se da en el contexto de la posesión de Luis Arce, pues este sábado 7 de noviembre, Iván Duque habìa llegado a La Paz, Bolivia tras liderar en Montería el diálogo de reactivación económica del Compromiso por Colombia. Inició a primera hora de este domingo la agenda de actividades en Bolivia. Uno de los objetivos de la reunión con el nuevo mandatario de Bolivia es impulsar la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que Colombia preside de manera pro tempore desde julio.

Durante su visita, una tensa escena tuvo lugar en La Paz, cuando el mandatario salía de un edificio oficial. Entre las cámaras que lo seguían, un grupo de al menos cinco personas tuvo la oportunidad de intercambiar algunas palabras con el presidente Duque, quien se mostró dispuesto a un diálogo corto.

Se puede oír que están hablando del asesinato de líderes sociales, a lo que Duque replica “los están matando las disidencias". Sin embargo, cuando se alejaba entre el grupo de escoltas y de periodistas, los manifestantes comenzaron a gritar. Uno de ellos dijo “Es importante el proceso de paz”, mientras que en coro los demás le gritaron “¡Paramilitar, paramilitar!”

Tenso encontrón entre el presidente Duque y manifestantes que lo llamaron "paramilitar" en Bolivia

El presidente, aunque iba varios metros adelante, se devolvió con toda su comitiva de escoltas para refutar esas acusaciones frente a frente con sus contradictores.

“¿Por qué me dices paramilitar si no lo soy?”, le preguntó varias veces a un hombre que sostenía una cámara. En el intercambio no se alcanza a escuchar la respuesta del manifestante, pero otro sí grita “es un Gobierno injusto, llevamos más de 700 líderes asesinados".

El presidente Duque, para concluir, le dice al hombre “¿Te digo algo? Los están matando los mismos carteles de las disidencias”.

Casualmente, esta semana la periodista colombiana de Univisión Ilia Calderón también le envió un mensaje similar al presidente Duque, en mitad de la transmisión. Lo hizo durante el cubrimiento de las elecciones de Estados Unidos, cuando leyó el reconocimiento del mandatario colombiano a Joe Biden.

Ilia Calderón arremete contra el presidente Iván Duque

La visita a Bolivia

Uno de los objetivos de la visita es fortalecer y revitalizar el bloque de integración, formado también por Bolivia, Ecuador y Perú, se destaca la Carta Ambiental Andina, que establece los ejes para combatir el cambio climático y proteger los ecosistemas de la región. Esta Carta fue planteada el pasado 1° de septiembre en la vigésima Reunión Extraordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Ese mismo día Colombia anunció, a nombre de la Comunidad Andina, un aporte a la Organización Panamericana de la Salud por 500 mil dólares, para contribuir al acceso a vacunas e insumos contra el covid-19.

Además, el mandatario colombiano viaja acompañado de la jefe de Gabinete, María Paula Correa, y los ministros de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa; la viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Adriana Mejía, y la viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso.

En este momento el Presidente Iván Duque está reunido con el Rey Felipe VI de España para entablar nuevas estrategias multilaterales que ayuden a enfrentar la emergencia sanitaria, movilizar inversión española a Colombia y lograr más acceso de los productos nacionales a España. También aseguró que se materializará un aporte económico importante de España para atender la situación de migrantes en zonas de frontera. Además, ya examinó las relaciones bilaterales y de integración regional con el jefe de Estado paraguayo, Mario Abdo Benítez.

Presidente Iván Duque en reunión con el Rey Felipe VI de España. Cortesía: @IvanDuque Iván Duque, presidente de Colombia.

El presidente Iván Duque anunció, a través de su cuenta de Twitter, que la reunión con el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, permitió, en común acuerdo, incrementar el comercio entre los dos países.

Presidente Iván Duque y presidente Alberto Fernández de la República Argentina. Cortesía: @IvanDuque Iván Duque, presidente de Colombia.

Iván Duque viajará esta misma tarde a Chile donde sostendrá una reunión con su homólogo Sebastián Piñera, para preparar la entrega de la presidencia de la Alianza del Pacífico, que será entregada por los chilenos a Colombia en diciembre próximo y tendrá una duración de un año. Hablarán, además, de las medidas que se han tomado en los países para enfrentar la pandemia causada por el coronavirus, la reactivación económica y se inspeccionarán situaciones epidemiológicas en la región y la gestión para buscar una vacuna dentro de la alianza en el mecanismo Covax. También, discutirán las oportunidades de intercambio y crecimiento económico de la región.

Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración económica y comercial conformado por Chile, Colombia, México y Perú. Establece la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales entre las naciones bajo el precepto de la cooperación. Fue establecida en 2011 y entró en vigor en junio de 2015, pero su protocolo comercial inició, formalmente, el 1 de mayo de 2016.

También, el mandatario chileno entregará la presidencia pro tempore de Prosur a Colombia el próximo mes. Este organismo internacional, creado en 2019, fue propuesto por los presidentes de Colombia y Chile con el objetivo de fortalecer la integración en Sudamérica. El 14 de enero de 2019 el Presidente Iván Duque, durante el anuncio del Foro para El Progreso de América del Sur (Prosur), declaró que la coordinación de políticas públicas en pro de la democracia, la independencia de poderes y la economía de mercados.

Por otra parte, los temas ambientales como la PreCOP de biodiversidad, reunión previa a la COP15, que se hará en Colombia en 2021; la COP26 de cambio climático; el Pacto de la Amazonía (suscrito el año pasado por siete países, entre ellos Bolivia), la protección de los océanos y el uso de plásticos son temas clave dentro de la agenda del presidente.

El Presidente Iván Duque regresará a Bogotá el domingo 8 de noviembre en horas de la noche.