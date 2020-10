Millonarios Vs Cali: El ‘clásico añejo de Colombia’ se toma la Copa Sudamericana

PALMIRA - COLOMBIA, 12-09-2020: Agustin Palavecino del Cali disputa el balón con Matias de ls Santos del Millonarios durante partido entre Deportivo Cali y Millonarios por la fecha 6 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2020 jugado en el estadio Deportivo Cali de la ciudad de Palmira. / Agustin Palavecino of Cali vies for the ball with Matias de los Santos of Millonarios during match between Deportivo Cali and Millonarios for the date 6 as part of BetPlay DIMAYOR League I 2020 played at Deportivo Cali stadium in Palmira city. Photo: VizzorImage / Nelson Rios / Cont

El sorteo de la segunda ronda de la Copa Sudamericana arrojó una nueva edición del llamado clásico añejo de Colombia entre Millonarios y Deportivo Cali. Este miércoles 28 de octubre se jugará el partido de ida en el estadio Nemesio Camacho El Campín, a partir de las 7:30 de la noche.

El local, Millonarios , llega al partido con cinco jugadores en el departamento médico. Juan Carlos Pereira, que, aunque ya superó su lesión, deberá hacer trabajos especializados con el preparador físico; Felipe Banguero y Omar Bertel, ambos defensas laterales, presentaron una molestia muscular. Cesar Carrillo, que tuvo que ser operado por una lesión en su rodilla izquierda, y el más reciente, Felipe Román, figura de los últimos partidos, con una lesión muscular.

Aunque el equipo ‘embajador’ no atraviesa un buen momento en la Liga Colombiana, no pierde desde el 19 de septiembre del 2020. En aquella ocasión, fue derrotado 3-1 por el Once Caldas en condición de local. Desde entonces ha empatado cinco partidos, incluyendo el más reciente contra Junior de Barranquilla, y ha ganado dos, a Patriotas y Envigado.

Millonarios pasó a la segunda ronda de la Copa Sudamericana tras derrotar a Always Ready de Bolivia. El partido de ida, en Bogotá, ganó 2-0, mientras que, en la vuelta, jugada en el estadio Hernando Siles de La Paz, perdió 1-0.

Por su parte, Deportivo Cali es el único equipo invicto actualmente en la liga colombiana. La baja más importante del conjunto vallecaucano será la de Jhon Vásquez, que fue expulsado en la fase pasada y recibió tres fechas de sanción, aún tiene pendiente dos por pagar. Además, Agustín Palavecino, volante, es el actual goleador del campeonato colombiano con nueve goles y está a uno de la cima en la tabla de anotadores de la Copa Sudamericana, donde suma dos tantos.

Los ‘verdiblancos’ han jugado 16 partidos en la Liga Betplay, han ganado siete, empatado nueve y tienen cero derrotas. El equipo dirigido por Alfredo Arias ha anotado 26 goles, el segundo mejor registro del torneo, y le han anotado 16 veces. Otro de los jugadores destacados de este equipo es Ángelo Rodríguez, que ha anotado tres goles en los dos últimos partidos.

Cali accedió a la segunda ronda como uno de los seis mejores equipos de la primera fase del campeonato. El rival que derrotó fue River Plate de Paraguay, con marcador global de 5-2. El partido se podrá ver en televisión a través de los canales 610 o 1610 de DirecTV.

HISTORIAL DE MILLONARIOS VS CALI EN TORNEOS INTERNACIONALES

El clásico añejo de Colombia se ha disputado ocho veces en torneos internacionales, todos en la Copa Libertadores. El historial es muy parejo, inclinado al ‘embajador’: tres para Millonarios, dos para Deportivo Cali y tres empates.

La primera serie fue en 1968, cuando compartieron el Grupo A junto con Estudiantes de la Plata. El partido de la tercera fecha fue en Bogotá y los ‘albiazules’ ganaron 4-2. En la Vuelta, jugada en el Pascual Guerrero, la victoria fue ‘azucarera’ por la mínima.

El duelo más reciente fue en 1997, cuando volvieron a compartir grupo esta vez con Peñarol y Nacional de Uruguay. El partido de la primera fecha fue en la ciudad de Cali con victoria para Millonarios 2-1. Se volverían a encontrar el 19 de marzo, cuando, en El Campín, empataron 2-2. Con ese resultado los ‘embajadores’ clasificaron a los octavos de final del campeonato.

