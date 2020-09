La conmovedora historia de la pareja colombiana que contrajo matrimonio en un hospital para cumplir el último deseo de la novia antes de morir

Estefany Torres Vera y Duvan Yefren Pabón se casaron en el Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga (Colombia)

El gran deseo de Estefany Torres Vera y Duvan Yefren Pabón era contraer matrimonio, después de casi una década de amor y con un hijo de siete años. La joven colombiana, de 30 años, padecía un cáncer muy avanzado: los doctores no le daban muchos meses de vida. Su sueño siempre fue casarse por Iglesia. Pese a este terrible diagnóstico, y a las dificultades por la pandemia, ambos pudieron cumplir su gran anhelo.

Con la ayuda de la Policía Nacional de Bucaramanga el pasado fin de semana contrajeron matrimonio en el Hospital Universitario de Santander bajo estrictos protocolos de bioseguridad.

El lugar donde se ofició el acto fue una habitación reservada y acondicionada para la pareja. Pero eso no impidió que Estefany vistiera un vestido blanco, como siempre soñó. Sin descuidar los protocolos de seguridad, también utilizó un velo y en todo momento llevó un ramo de flores en sus manos.

Un sacerdote llevó adelante el acto religioso, mientras que la banda sinfónica de la Policía Nacional de Bucaramanga se encargó de la musicalización, que se pudo escuchar a través de la pantalla montada en la sala. El comandante de la Policía, el general Luis Ernesto García, dio apertura a las notas musicales que permitieron que la paciente ingresara a la sala.

Los familiares de la pareja pudieron disfrutar de la ceremonia desde sus casas, en el barrio San Francisco, ya que ésta fue transmitida por redes sociales.

Estefany logró cumplir su gran sueño antes de morir

El hijo de Estefany y Duván, vestido de traje, participó de la ceremonia llevando los anillos.

“Queríamos casarnos, pero no habíamos podido. Lamentablemente nos tocó acá porque ella está enferma. Quería cumplirle porque siempre ha estado conmigo. Ella y yo tenemos un pacto, no fue por lástima, fue por amor. Me demostró lealtad y cariño, y se lo merecía. Hasta en la última etapa de su vida quería dejarle claro a todos que la amo”, dijo Duvan Pabón, tras la ceremonia, de acuerdo a lo consignado por el diario local Vanguardia.

Contó, además, que a Estefany la conoció en un centro comercial hace nueve años.

“Fue muy bonito ver como cumplieron sus sueños pese a que vamos contra el tiempo. No estamos esperando una partida de dolor sino de alegría, esto fue para darle a Estefany esa felicidad que se merece”, agregó la hermana de la novia.

Apenas unas horas después, a las 8:56 pm del domingo 13 de septiembre, Estefany murió. Los médicos declararon su muerte por patología oncológica terminal. Pese a la tristeza, la joven había cumplido su último sueño: contraer matrimonio con su gran amor, y ante los ojos de su hijo.

Estefany ingresó al hospital el pasado 18 de junio por patología oncológica abdominal. “Se le realizaron estudios y manejo quirúrgico evidenciando en ella un estadío IV, el más avanzado de su enfermedad con mal pronóstico en corto plazo. Ante el conocimiento de su condición clínica se solicitó cumplir su último deseo: contraer matrimonio católico con su compañero sentimental”, declaró Juan Pablo Serrano, jefe del Área de Cirugía.

