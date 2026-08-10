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El suicidio es la tercera causa de muerte entre niños de 10 a 14 años en México, alerta Tejiendo Redes Infancia

El análisis de Tejiendo Redes Infancia muestra 159 fallecimientos de mujeres menores frente a 121 de varones, una diferencia que no aparece igual en agresiones ni percances

aunque el tiempo de pandemia ha concluido y se restableció una normalidad en la sociedad, las consecuencias del encierro preventivo tuvo mayor impacto en las población más joven del país. Cortesía: Infobae.
El suicidio es la tercera causa de muerte entre niños de 10 a 14 años en México, alerta Tejiendo Redes Infancia. Cortesía: Infobae.
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El suicidio es la tercera causa de muerte entre niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años en México, según cifras preliminares de 2025 difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y analizadas por la organización civil Tejiendo Redes Infancia. De las 280 muertes por esta causa registradas en ese grupo de edad, 159 víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres y 121, hombres, una distribución que invierte el patrón observado en homicidios y accidentes. Los datos forman parte de un universo de 762 mil 494 defunciones totales contabilizadas en el país durante ese año.

El llamado desde el enfoque de derechos humanos

Tejiendo Redes Infancia hizo un llamado a leer las cifras desde un enfoque de derechos humanos. La organización exigió desagregar las defunciones por edad, sexo y territorio para identificar patrones que los totales nacionales ocultan.

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Bancos metálicos y sillas azules en una sala de espera con juguetes de plástico dispersos, una ventana y un cartel del INEGI en la pared.
El suicidio es la tercera causa de muerte entre niños de 10 a 14 años en México, alerta Tejiendo Redes Infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las preguntas que considera sin respuesta: dónde ocurren estas muertes, qué desigualdades las explican, cuántas quedan impunes y qué políticas públicas están funcionando para proteger el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo de la infancia en México.

Qué dicen los datos del INEGI sobre menores de 15 años

En el grupo de 10 a 14 años, los accidentes encabezaron las causas de muerte con 651 casos, seguidos por tumores malignos con 460 defunciones y suicidio con 280. Las agresiones ocuparon el quinto lugar con 165 casos.

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El suicidio ya concentra más víctimas femeninas que masculinas en ese rango etario: 159 niñas y adolescentes mujeres frente a 121 hombres. En homicidios, la proporción se invierte: 108 víctimas fueron hombres y 57, mujeres. En accidentes, la brecha es aún mayor: 449 hombres frente a 202 mujeres.

Tejiendo Redes Infancia advirtió que esta tendencia diferenciada exige enfoques que no reproduzcan estereotipos de género, dado que el suicidio es un fenómeno multifactorial vinculado a salud mental, violencia, discriminación y vínculos familiares.

Por qué mueren los menores según su edad

Las causas de muerte cambian radicalmente conforme crecen las niñas, niños y adolescentes. Durante el primer año de vida se registraron 12 mil 207 muertes: casi tres de cada cuatro correspondieron a afecciones perinatales, 6 mil 278 casos, el 51.4 % del total y malformaciones congénitas, con 3 mil 3 casos y el 24.6 %.

Persona de espaldas sentada en cama oscura mira teléfono móvil; se ven un escritorio con laptop, una mochila y ropa en el suelo.
El suicidio es la tercera causa de muerte entre niños de 10 a 14 años en México, alerta Tejiendo Redes Infancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de los cinco años, las enfermedades prevenibles también cobran vidas: 354 muertes por enfermedades diarreicas agudas y 670 por infecciones respiratorias agudas. Nueve de cada diez casos de diarrea correspondieron a infecciones, con mayor incidencia en el primer año de vida.

Tejiendo Redes Infancia señala que ese patrón remite a posibles brechas en acceso a agua, saneamiento y atención primaria, así como a desigualdades territoriales en los servicios de salud para mujeres embarazadas.

La violencia se consolida como amenaza en la adolescencia

Al entrar a la adolescencia, entre los 15 y 24 años, el perfil de riesgo se transforma. Los accidentes lideraron con 6 mil 242 casos, las agresiones ocuparon el segundo lugar con 5 mil 392 y el suicidio el tercero con 2 mil 153.

México registró 27 mil 989 presuntos homicidios en 2025, de los cuales el 70.8 % fueron cometidos con arma de fuego. Los 8 mil 846 suicidios registrados en el país ese año se concentraron en personas de 15 a 34 años.

En las defunciones de hombres, los homicidios fueron la primera causa de muerte en el grupo de 25 a 34 años, lo que ubica la violencia armada como una crisis sostenida para los varones jóvenes.

La reducción de muertes no explica sus propias causas

La tasa de mortalidad general descendió en todos los grupos de edad respecto a 2024. Tejiendo Redes Infancia reconoció que la reducción es positiva, pero advierte que el dato por sí solo no permite determinar qué la provocó ni si responde a políticas públicas concretas.

La organización señaló que una baja en las cifras no resuelve la necesidad de atender las causas de las muertes evitables, ni sustituye el análisis sobre qué servicios fallan y qué desigualdades persisten.

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