Los primeros humanos usaban sus lanzas como picas para cazar mamuts

Arqueólogos de Berkeley han determinado que los primeros humanos cazaban grandes animales como los mamuts no arrojando sus lanzas con puntas de piedra, sino usándolas como picas para empalarlos. Inclinando el arma hacia arriba para enfrentarse a un animal que cargara, la fuerza habría hecho que la lanza se hundiera más profundamente en el cuerpo del depredador, desatando un golpe más dañino que el que incluso los cazadores prehistóricos más fuertes habrían sido capaces de realizar por sí solos. Basándose en múltiples fuentes de escritos y obras de arte, un equipo revisó evidencia histórica de todo el mundo sobre personas que cazaban con lanzas plantadas en el suelo. También realizaron el primer estudio experimental de armas de piedra que se centró en las técnicas de caza del lucio, revelando cómo reaccionan las lanzas a la fuerza simulada de un animal que se acerca. Una vez que la piedra afilada atravesó la carne y activó su sistema de montaje diseñado, dicen, la punta de la lanza funcionó como una bala de punta hueca moderna y podría infligir heridas graves a mastodontes, bisontes y felinos dientes de sable. "Este antiguo diseño nativo americano fue una innovación asombrosa en las estrategias de caza", dijo en un comunicado Scott Byram, investigador asociado del Centro de Investigación Arqueológica de Berkeley y primer autor de un artículo sobre el tema publicado en la revista PLOS ONE. "Esta tecnología indígena distintiva está proporcionando una ventana a las técnicas de caza y supervivencia utilizadas durante milenios en gran parte del mundo". La revisión histórica y el experimento pueden ayudar a resolver un rompecabezas que ha alimentado décadas de debate en los círculos de arqueología: ¿cómo usaban realmente las comunidades de América del Norte las puntas Clovis, que se encuentran entre los elementos desenterrados con mayor frecuencia de la Edad de Hielo? Las puntas Clovis, que reciben su nombre de la ciudad de Clovis, Nuevo México, donde se recuperaron por primera vez las piedras talladas hace casi un siglo, se formaban a partir de rocas como sílex, pedernal o jaspe. Tienen un tamaño que va desde el pulgar de una persona hasta el de un iPhone de tamaño mediano y tienen un borde afilado como una navaja y hendiduras acanaladas en ambos lados de su base. Se han recuperado miles de ellas en todo Estados Unidos; algunas incluso se han desenterrado dentro de esqueletos de mamuts preservados. También han sido un tema de la cultura pop. Los personajes del videojuego "Far Cry Primal" usan lanzas con puntas de piedra para emboscar a los mastodontes. La película 10,000 B.C. usa una lanza similar para cazar mamuts. Los académicos y aficionados reconstruyen las puntas Clovis, y algunos incluso documentan en YouTube el proceso de construcción y uso de las mismas para cazar bisontes. Esas representaciones dan para una buena historia. Pero es probable que no tengan en cuenta las realidades de la vida en la Edad de Hielo, dijeron Byram y su coautor, Jun Sunseri, profesor asociado de antropología de Berkeley. Las puntas de Clovis suelen ser la única parte recuperada de una lanza. A veces se encuentran los ejes de hueso de diseño intrincado en el extremo del arma, pero la madera en la base de la lanza y la resina de pino y el cordón que ayudan a que funcionen como un sistema completo se han perdido en el tiempo. Además, los silos de investigación limitan el pensamiento de ese tipo de sistema sobre las armas prehistóricas, dijo Jun. Y si los especialistas en piedra no son expertos en hueso, es posible que no vean el panorama completo. "Hay que mirar más allá del simple artefacto", dijo. "Una de las cosas clave aquí es que estamos viendo esto como un sistema de ingeniería que requiere múltiples tipos de subespecialidades dentro de nuestro campo y otros campos". DISPONIBILIDAD LIMITADA DE MATERIALES PARA ARMAS Construir herramientas como sistemas fuertes y efectivos probablemente fue una prioridad para las comunidades hace 13.000 años. Las herramientas debían ser resistentes. La gente tenía un número limitado de rocas adecuadas para trabajar mientras atravesaban la tierra. Podían recorrer cientos de adecuados sin acceso al tipo adecuado de palos largos y rectos con los que fabricar una lanza. Por lo tanto, es lógico que no quisieran correr el riesgo de arrojar o destruir sus herramientas sin saber si siquiera podrían derribar al animal, dijo Byram, quien exploró registros de archivo, que abarcan desde la antropología hasta el arte y la historia griega, para rastrear el arco de picas plantadas como armas. Para evaluar su hipótesis de la pica, el equipo de Berkeley construyó una plataforma de prueba que medía la fuerza que un sistema de lanza podía soportar antes de que la punta se rompiera y/o el mango se expandiera. Su versión estática y de baja tecnología de un ataque animal utilizando una réplica de lanza con punta de Clovis reforzada les permitió probar cómo diferentes lanzas alcanzaban sus puntos de ruptura y cómo respondía el sistema de expansión. Se basó en experimentos anteriores en los que los investigadores dispararon lanzas con punta de piedra a arcilla y gel balístico, algo que podría sentirse como un pinchazo para un mamut de 9 toneladas. "El tipo de energía que se puede generar con el brazo humano no se parece en nada al tipo de energía generada por un animal que carga. Es un orden de magnitud diferente", dijo Jun. "Estas lanzas fueron diseñadas para hacer lo que están haciendo para proteger al usuario". El experimento puso a prueba algo que Byram había meditado durante décadas. Cuando estaba en la escuela de posgrado y analizaba herramientas de piedra prehistóricas, fabricó réplicas de puntas de Clovis y fabricó lanzas utilizando técnicas tradicionales. Recordó haber pensado en lo mucho que demandaba el tiempo invertir en una punta de Clovis de piedra y en lo importante que sería que la punta funcionara de manera efectiva. "Comencé a entender que tenía un propósito diferente al de otras herramientas", dijo Byram. "A diferencia de algunas de las puntas de flecha con muescas, era un arma más sustancial. Y probablemente también se usaba de manera defensiva". Las conversaciones alrededor de una fogata al comienzo de la pandemia entre Jun, un zooarqueólogo que aprendió de las comunidades locales durante su estadía en África, y Kent Lightfoot, un profesor emérito de antropología de Berkeley, los impulsaron a investigar el misterio. A través de conversaciones con sus mentores de VhaVenda, Jun aprendió que la ingeniería que se utilizó en la parte posterior de algunas lanzas era tan crítica como el trabajo que se realizó en las puntas. "La sofisticada tecnología Clovis que se desarrolló de manera independiente en América del Norte es un testimonio del ingenio y las habilidades que emplearon los primeros pueblos indígenas en su cohabitación del paisaje antiguo con la megafauna ahora extinta", dijo Lightfoot, coautor del estudio.

