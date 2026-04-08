Un error invisible: cómo los guantes de laboratorio podrían estar inflando las cifras de microplásticos

Investigaciones recientes detectan microplásticos en ambientes como el aire, el agua potable, alimentos e incluso órganos humanos como pulmones y cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los microplásticos, partículas de plástico de menos de cinco milímetros de diámetro, se han convertido en una preocupación ambiental y sanitaria global. Estas diminutas piezas derivan tanto de la degradación de objetos plásticos más grandes como de productos diseñados intencionalmente a esa escala, como los microgránulos presentes en algunos cosméticos. La presencia no se limita al océano, ya que han sido detectados en el aire, el agua potable, alimentos y, según investigaciones recientes, en órganos humanos como los pulmones, el hígado e incluso el cerebro, reveló el Foro Económico Mundial.

Se estima que unos 14 millones de toneladas de plástico ingresan cada año a los océanos, y hay alrededor de 358 billones de partículas flotando en la superficie marina, explica CleanHub. En promedio, cada persona en el planeta estaría rodeada por 21.000 fragmentos. A pesar de los esfuerzos internacionales y las regulaciones que buscan frenar la contaminación, el alcance sigue en aumento y sus posibles efectos sobre la salud humana y los ecosistemas aún no se comprenden completamente. La preocupación se intensifica con investigaciones que sugieren vínculos entre la exposición y riesgos cardiovasculares, inflamación y otras enfermedades crónicas.

Sin embargo, un grupo de investigadores de la Universidad de Michigan reveló que la cantidad de las micropartículas estaría sobreestimada y que en realidad los guantes de laboratorio serían los culpables.

Los microplásticos, definidos como partículas de plástico menores a cinco milímetros, representan una preocupación ambiental y sanitaria de alcance global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contaminación de los guantes de laboratorio

La detección se ha convertido en un desafío técnico para la comunidad científica. A pesar de la creciente cantidad de estudios que informan la presencia de estas diminutas partículas en lugares tan diversos como el aire, el agua, los alimentos e incluso el cuerpo humano, identificar y cuantificar estos fragmentos con precisión representa una tarea compleja. Al ser invisibles a los ojos y de distintas dimensiones, el proceso de identificación es completamente difícil.

En un estudio de la Universidad de Michigan, publicado en marzo de 2026, surgió un hallazgo inesperado que cambió el rumbo del estudio sobre microplásticos en el aire. El objetivo inicial era determinar la cantidad de partículas inhalados por los habitantes de Michigan y analizar si existían diferencias según su lugar de residencia. Para ello, los investigadores siguieron protocolos rigurosos: evitaron el uso de plásticos en el laboratorio, utilizaron ropa sin fibras sintéticas y trabajaron en una cámara especializada que minimizaba la contaminación ambiental.

Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que los guantes de laboratorio pueden contaminar y sobredimensionar los conteos de microplásticos en muestras ambientales (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de todas estas medidas, los resultados mostraron niveles de plástico en el aire más de 1.000 veces superiores a los reportados anteriormente. Ante estas cifras inusualmente altas, el equipo emprendió una investigación exhaustiva para identificar la fuente de contaminación, descartando una a una posibles causas, como botellas de plástico o partículas del ambiente. La clave apareció al descubrir que los guantes de laboratorio podían transferir los plásticos a las muestras, en particular a las láminas metálicas utilizadas para recolectar el material atmosférico.

El mecanismo de contaminación se relacionó con las sales de estearato, compuestos presentes para facilitar su fabricación y desprendimiento del molde. Al manipular el instrumental, estas sales se depositaban en las superficies de las muestras, generando un error en la identificación de microplásticos. El equipo confirmó que estas partículas no son plásticos, pero su estructura química se asemeja mucho al polietileno, el tipo más común en el medio ambiente, lo que dificulta su distinción mediante los métodos habituales de análisis.

Este descubrimiento puso en evidencia que una fuente inadvertida y rutinaria podía estar alterando los datos, influyendo directamente en la validez de los resultados y poniendo bajo escrutinio la fiabilidad de investigaciones anteriores en este campo.

Cuál podría ser el impacto de los guantes de plástico

Este novedoso hallazgo ha revelado una fuente significativa de error en la cuantificación de microplásticos ambientales. Al analizar siete tipos diferentes de guantes, los investigadores simularon el contacto habitual entre manos enguantadas y equipos de laboratorio como filtros y portaobjetos de microscopio. Descubrieron que, según el tipo, podían depositarse más de 7.000 partículas por milímetro cuadrado que posteriormente se confundían con microplásticos, generando señales falsas positivas.

Manipulaciones rutinarias con guantes pueden depositar más de 7.000 partículas por milímetro cuadrado en equipos de laboratorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema se agrava porque la mayoría de estas micro piezas tienen un tamaño inferior a 5 micrómetros. Con este rango son especialmente preocupantes para la salud humana y los ecosistemas, ya que pueden penetrar con mayor facilidad en las células y causar efectos adversos. Esto significa que la contaminación derivada de los guantes no solo incrementa el conteo total, sino que también distorsiona las cifras sobre las fracciones más pequeñas y potencialmente más peligrosas.

Para identificar los plásticos, el método más utilizado es la espectroscopia vibracional, que mide la huella química de las partículas al interactuar con la luz. Sin embargo, debido a la similitud estructural entre las sales de estearato y el polietileno, ambas sustancias generan patrones casi indistinguibles para estas técnicas. Como resultado, existe un riesgo real de que los informes científicos estén reflejando una cantidad inflada en el medio ambiente, lo que podría afectar la formulación de políticas, regulaciones y la percepción pública del problema.