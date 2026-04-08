Ciencia

¿Por qué vemos caras en cualquier objeto? La explicación científica de la pareidolia

Un grupo de investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur indagó sobre el motivo por el cual la mente humana puede encontrar semblantes humanos incluso en manchas abstractas o patrones sin sentido

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Primer plano de un enchufe eléctrico blanco de tres orificios en una pared blanca texturizada. La iluminación superior crea sombras y un brillo sutil.
Un enchufe puede parecer sorprendido y un bolso cerrado simula una boca: la vida cotidiana está plagada de objetos que parecen tener rostro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nube que parece un rostro sonriente, un enchufe que asemeja una expresión de sorpresa o un bolso con un cierre que recuerda a una boca. La vida cotidiana está llena de objetos que parecen mirar de vuelta.

Lejos de ser simple imaginación, estos episodios tienen una explicación científica: los seres humanos están “programados” para ver caras donde no las hay.

La ciencia ha demostrado que la tendencia a percibir rostros en objetos y patrones aleatorios —conocida como pareidolia facial— responde a mecanismos cerebrales profundamente arraigados.

El cerebro busca rostros en todas partes

La pareidolia facial se activa incluso ante los estímulos más abstractos. Un reciente estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW), publicado en la revista Royal Society Open Science, analizó la reacción de unas 70 personas expuestas tanto a imágenes de objetos cotidianos con rasgos mínimos de rostro como a patrones completamente aleatorios de “ruido visual”. La investigación reveló que la mayoría de los participantes reconocía caras, asignando incluso edad, género y emoción a figuras que, objetivamente, no tenían rasgos humanos.

La tendencia a ver caras en objetos y patrones aleatorios se llama pareidolia facial (Universidad de Nueva Gales del Sur)
La tendencia a ver caras en objetos y patrones aleatorios se llama pareidolia facial (Universidad de Nueva Gales del Sur)

“Es sorprendente lo que vemos, incluso cuando en el estímulo visual realmente no hay nada concreto”, comentó la doctora Lindsay Peterson, autora principal del trabajo. La experta subraya que los participantes no solo identificaron caras, sino también dragones, demonios y ángeles en simples manchas sin sentido.

El poder de la simetría y el sesgo masculino

Un aspecto destacado del estudio fue la introducción de simetría vertical en las imágenes abstractas. Con solo ese pequeño ajuste, la probabilidad de que los voluntarios vieran un rostro aumentó considerablemente. “Incluso ese mínimo orden estructural basta para que el cerebro detecte una cara”, explicó Peterson. Además, el análisis mostró que las personas tendían a identificar rostros masculinos y, en muchos casos, con expresiones de enojo, incluso cuando no había detalles objetivos para sustentar esa percepción.

El cerebro humano está programado para detectar rostros incluso donde no los hay (Universidad de Nueva Gales del Sur)
El cerebro humano está programado para detectar rostros incluso donde no los hay (Universidad de Nueva Gales del Sur)

“Por alguna razón, parece que tenemos almacenada en el cerebro una plantilla sobre cómo es un rostro humano básico, y se asemeja a un rostro masculino”, afirmó la investigadora. Este sesgo aparece incluso en niños de cuatro años, lo que sugiere que se trata de una predisposición profunda, posiblemente heredada evolutivamente.

Una herramienta de supervivencia evolutiva

La tendencia a interpretar rostros como enojados o amenazantes también tiene una explicación evolutiva. “El cerebro reptiliano te dice que lo más seguro es asumir que se trata de una amenaza y después evaluar”, añadió Peterson.

Esta reacción rápida pudo haber representado una ventaja decisiva para los antepasados humanos: identificar rápidamente un rostro hostil en la maleza o entre las sombras podría haber significado la diferencia entre la vida y la muerte.

El fenómeno de la pareidolia no es exclusivo de imágenes estáticas. Estudios muestran que, al observar secuencias de imágenes en movimiento, los individuos detectan rostros con mayor frecuencia cuando hay simetría que cuando los patrones son completamente aleatorios.

En cifras, más del 90% de los participantes reconoció al menos una cara en imágenes de ruido visual, mientras que el 97% lo hizo en objetos que ya contenían algunos rasgos faciales básicos.

Una gran nube blanca y esponjosa en el centro del cielo azul, con agujeros que forman dos ojos y una boca sonriente, sobre un paisaje verde y montañoso.
Un estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur expuso a personas a imágenes abstractas y objetos cotidianos para analizar este fenómeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cerebro preparado para detectar rostros

El profesor David Alais, psicólogo y neurocientífico de la Universidad de Sídney, sostiene que este fenómeno surge como “falso positivo” de un sistema muy eficiente para detectar rostros.

El cerebro humano está equipado con una red especializada, conocida como red selectiva de rostros, dedicada a identificar la disposición de ojos, nariz y boca en cualquier entorno visual. “Estamos predispuestos a usar esa plantilla, y tal vez existe un sesgo para ver rostros en el ruido antes que cualquier otra cosa”, explicó Alais.

Según los especialistas, este mecanismo cerebral responde a la necesidad de procesar la información visual de manera rápida y eficiente. La percepción de caras ha sido tan relevante a lo largo de la evolución que el cerebro prefiere equivocarse viendo un rostro donde no lo hay antes que pasar por alto una presencia real.

El equipo de la UNSW planea profundizar en los factores que pueden modificar este sesgo, como el nivel de detalle espacial o la presencia de movimiento en las imágenes. La pareidolia facial, lejos de ser un simple juego de la mente, revela la importancia que tiene la detección de rostros en la configuración del cerebro humano. El fenómeno sigue fascinando a científicos y abre nuevas preguntas sobre la percepción y el funcionamiento de la mente.

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