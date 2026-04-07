¿Agua en la Luna?: un nuevo estudio reveló indicios de depósitos de hielo

¿Agua en la Luna? Investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias de Israel investigan las trampas de frío ocultas podrían desvelar el misterio del hielo lunar. (gentileza Instituto Weizmann de Ciencias)

Más de medio siglo después del último alunizaje tripulado, se ha desatado una nueva carrera espacial lunar: la semana pasada se lanzó la misión Artemis II de la NASA y Estados Unidos, Rusia y China aspiran a establecer bases permanentes en la Luna.

A diferencia del programa Apolo, durante el cual los astronautas estadounidenses aterrizaron en seis lugares diferentes de la superficie lunar, las misiones del siglo XXI se centran en un único lugar: el Polo Sur de la Luna.

El pionero de los vuelos espaciales Robert H. Goddard propuso hace más de un siglo que podrían existir depósitos de hielo en los polos lunares, y la evidencia indirecta recopilada en los últimos 20 años ha respaldado esta hipótesis. En la exploración espacial, el hielo es un recurso muy codiciado: se puede procesar para obtener agua potable y para riego, dividir en combustible para cohetes para viajes al espacio profundo e incluso utilizar para estudiar la historia de los cuerpos celestes.

Ubicación del hielo, en azul, en el polo sur de la Luna (izquierda) y en el polo norte (derecha), según lo detectado por la sonda Chandrayaan-1. (Crédito: NASA)

Trampas de frío en la superficie de la Luna

Ahora, investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias, junto con colaboradores en Estados Unidos, han descubierto nuevas pruebas científicas que demuestran que el hielo se ha ido acumulando gradualmente en los polos de la Luna durante al menos 1.500 millones de años.

Su nuevo estudio, publicado hoy en Nature Astronomy, identifica antiguas “trampas de frío” en la superficie lunar y las designa como objetivos prioritarios para futuras misiones.

A diferencia de la Tierra, cuyo eje inclinado provoca que la posición del Sol en el cielo varíe a lo largo del año, la Luna prácticamente no tiene inclinación, y el Sol siempre se encuentra aproximadamente sobre su ecuador. Si estuvieras en uno de los polos lunares, verías al Sol cerca del horizonte mientras completa su ciclo mensual, en lugar de salir y ponerse como en la Tierra.

Por consiguiente, la luz solar no puede alcanzar ni calentar los profundos y escarpados cráteres de los polos lunares, conocidos como “regiones permanentemente en sombra”.

Las sombras se extienden alrededor del macizo de Malapert, una montaña cercana al polo sur de la Luna. (Crédito: NASA/GSFC/Universidad Estatal de Arizona)

No siempre fue así. En el pasado remoto, la Luna tenía una inclinación axial mucho mayor, pero en los últimos miles de millones de años se ha ido enderezando.

En 2023, los investigadores demostraron que, a medida que disminuía la inclinación de la Luna, cada vez más cráteres cerca de los polos quedaban permanentemente en sombra y se enfriaban drásticamente. Calculando el momento en que cada cráter dejó de recibir luz solar, pudieron deducir la “edad” de cada región permanentemente en sombra.

En el nuevo estudio, el profesor Oded Aharonson del Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias de Weizmann y sus colaboradores —el profesor Paul Hayne de la Universidad de Colorado Boulder y el Dr. Norbert Schörghofer del Instituto de Ciencias Planetarias de Honolulu— se propusieron examinar si existe una conexión entre la edad de una región permanentemente en sombra y la proporción de su superficie cubierta de hielo.

El hielo refleja más luz ultravioleta en ciertas longitudes de onda que la superficie rocosa de la Luna, lo que permite inferir su ubicación. La luz ultravioleta ofrece una ventaja, ya que emana no solo del Sol, sino también de estrellas distantes, y puede penetrar en zonas permanentemente en sombra. Los investigadores analizaron datos recopilados por un instrumento sensible a la luz ultravioleta a bordo del Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA, que orbita y cartografía la Luna desde 2009.

“Descubrimos que cuanto antes una región quedaba en sombra, mayor era la superficie capaz de acumular hielo”, afirma Aharonson. “Esta tendencia comenzó hace al menos 1500 millones de años y ha continuado incluso durante los últimos 100 millones de años. Esto sugiere que el hielo se ha estado acumulando en la Luna a partir de una fuente —o fuentes— casi continua, en lugar de mediante un único evento como el impacto de un gran cometa”.

Para que el hielo no solo se forme en la superficie lunar, sino que persista durante cientos de millones o incluso miles de millones de años sin evaporarse, se requieren temperaturas extremadamente bajas, alrededor de -160 grados Celsius.

Las regiones que mantienen estas temperaturas durante todo el año se conocen como trampas de frío. Si bien muchas regiones permanentemente en sombra se consideran trampas de frío, algunas no, ya que las paredes circundantes pueden irradiar calor hacia el cráter.

Profesor Oded Aharonson - Instituto Weizmann de Ciencias,

Para identificar los lugares más prometedores para encontrar hielo lunar, los investigadores utilizaron cálculos geométricos para determinar qué regiones permanentemente en sombra también funcionan como trampas de frío, y en qué momento de la historia de la Luna adquirieron esta condición.

“Cuanto más tiempo haya sido una región una trampa de frío, más hielo habrá acumulado”, explica Aharonson. “En la mayoría de los casos, un cráter quedó a la sombra y se convirtió en una trampa de frío al mismo tiempo, pero no siempre. Por ejemplo, el cráter Shackleton ha estado a la sombra durante unos 3500 millones de años y se consideraba un lugar prometedor en la búsqueda de hielo lunar. Sin embargo, descubrimos que solo se convirtió en una trampa de frío hace unos 500 millones de años. Para identificar objetivos para futuras misiones, buscamos las trampas de frío más antiguas y encontramos varias extensas de más de 3300 millones de años cerca del Polo Sur de la Luna”.

Estos hallazgos son especialmente significativos, ya que localizar y tomar muestras de hielo lunar es uno de los objetivos principales de las futuras misiones tripuladas Artemis de la NASA, cuyo objetivo es llevar astronautas al Polo Sur de la Luna.

La visión a largo plazo de la NASA incluye establecer una base lunar permanente que sirva de preparación —y posiblemente de estación de tránsito— para futuras misiones tripuladas a Marte.

“La prueba definitiva de la existencia de hielo en la Luna sería una muestra del mismo”, afirma Aharonson. “Nos permitiría comparar la composición química del agua lunar con la terrestre y evaluar si las misiones lunares tripuladas podrían aprovechar este recurso y, en caso afirmativo, cómo”.

El estudio motiva la exploración de las trampas de hielo más antiguas y ofrece orientación sobre los mejores lugares para investigar, como el cráter Haworth, una de las trampas de hielo antiguas recientemente identificadas. “Las futuras misiones espaciales podrán recopilar datos exhaustivos sobre el hielo de la superficie del cráter, y los vehículos exploradores podrán acercarse, entrar y tomar muestras de los depósitos de hielo”, afirma Hayne.

Cráteres lunares en la Cuenca de Nectaris. Imagen captada por el Orbitador de Reconocimiento Lunar. (NASA)

Los orígenes del hielo lunar

Aunque el origen del agua lunar sigue sin resolverse, los investigadores crearon un modelo matemático sencillo para explorar diversas posibilidades. Según el modelo, la cantidad de hielo en la superficie de la Luna se ve afectada por tres procesos: el suministro de agua, la evaporación y lo que se conoce como erosión por impacto, un proceso en el que la alteración del suelo y las rocas lunares redistribuye el hielo y lo entierra bajo la superficie.

La observación de que se encuentra relativamente poco hielo en las trampas frías más jóvenes, combinada con la lenta acumulación de hielo a lo largo de cientos de millones de años, llevó a los investigadores a concluir que tanto el suministro como la pérdida de agua en la Luna se producen a ritmos relativamente rápidos, como un grifo que llena un cubo con fugas.

Una de las posibles fuentes de agua lunar es que el agua volátil del interior de la Luna llegue a la superficie a través de la actividad volcánica. Otra fuente posible es el viento solar: una corriente de átomos de hidrógeno capaces de participar en reacciones químicas en la superficie lunar para formar agua. Una tercera opción son los impactos de asteroides y cometas; no un único evento catastrófico, sino múltiples impactos que ocurren cada pocos millones de años.

“Encontrar agua líquida y utilizable más allá de la Tierra es uno de los retos más importantes de la astronomía”, afirma Aharonson. “Las misiones lunares planificadas podrían ayudarnos a determinar el origen del agua en la Luna, pero también podrían enseñarnos mucho más. Como satélite natural de la Tierra, la Luna es un laboratorio excelente para estudiar la historia de nuestro planeta y su agua. Además, podríamos obtener información sobre la composición y distribución del agua que podría estar esperándonos en planetas y lunas más distantes que aún no hemos visitado”.

*El profesor Oded Aharonson dirige el Centro de Investigación sobre el Agua y el Clima de la Fundación Dr. Scholl y el Centro de la Familia Sussman para el Estudio de las Ciencias Ambientales. La Cátedra de Investigación Stephen y Claire Reich en Química apoya a un científico del laboratorio del profesor Aharonson.

*Este contenido fue producido por expertos del Instituto Weizmann de Ciencias, uno de los centros más importantes del mundo de investigación básica multidisciplinaria en el campo de las ciencias naturales y exactas, situado en la ciudad de Rejovot, Israel.