Ciencia

La foca más grande del mundo y su piojo: un vínculo oculto y milenario que revela secretos del océano

En el marco del Día Internacional del mamífero, un equipo de científicos, que incluye argentinos, develó cómo un diminuto parásito puede sobrevivir en condiciones extremas junto a una de las mayores especies marinas del hemisferio sur

Guardar
Científicos estudiaron al piojo Lepidophthirus
Científicos estudiaron al piojo Lepidophthirus macrorhini, que vive exclusivamente en el elefante marino del sur, el pinnípedo más grande del mundo

En el mundo, existen 33 especies de focas reconocidas, que están distribuidas en diferentes hábitats marinos y de agua dulce. Hoy es el Día Internacional de las Focas, una efeméride para promover su conservación y sus ecosistemas.

La foca más grande del mundo es el elefante marino del sur. Los machos adultos pueden medir más de cinco metros y pesar más de tres toneladas.

Científicos de la Argentina, Francia, Brasil y Austria analizaron cómo un piojo logra sobrevivir bajo el agua durante las largas inmersiones de su hospedador, el elefante marino del sur.

Descubrieron cuáles son las adaptaciones fisiológicas únicas que permiten al parásito tolerar la falta de oxígeno y las condiciones extremas del océano profundo. El piojo se llama Lepidophthirus macrorhini.

Los mecanismos fisiológicos únicos, como el cierre de espiráculos y una hemoglobina funcional, permiten que los piojos toleren la falta de oxígeno y las condiciones extremas en el océano profundo. Los resultados fueron publicados en la revista Communications Biology.

El gigante sumergido y su huésped invisible

El elefante marino del sur es el pinnípedo más grande, con cuerpo robusto y piel grisácea. No tiene orejas externas y se desplaza con torpeza en tierra.

Habita en costas subantárticas y antárticas, donde pasa largos periodos en el océano abierto. Sus principales colonias reproductivas se encuentran en la Península Valdés y en islas del hemisferio sur.

Esta especie mantiene una relación exclusiva con Lepidophthirus macrorhini, el único piojo identificado en esos animales. Por el momento, no se ha registrado otras especies de piojos que los afecten.

Un enigma científico bajo el frío océano

Los investigadores quisieron entender cómo el piojo sobrevive durante las inmersiones del elefante marino. Esas inmersiones pueden durar meses e incluyen buceos de hasta 2.000 metros. Para eso, analizaron las adaptaciones fisiológicas del parásito en condiciones extremas.

Recolectaron muestras de piojos en la Península Valdés, que es la única colonia reproductiva y continental de elefantes marinos. El equipo incluyó expertos en biología molecular, genética y fisiología de varios países.

Los científicos analizaron cómo el
Los científicos analizaron cómo el parásito logra sobrevivir durante las prolongadas inmersiones de su hospedador, que pueden alcanzar los 2.000 metros de profundidad

Evaluaron la capacidad del piojo para resistir bajos niveles de oxígeno y altas presiones. Observaron que el parásito cierra sus espiráculos para evitar el ingreso de agua al sistema tráqueal durante el buceo del hospedador.

El análisis genómico mostró la presencia genes de hemoglobina en los piojos, algo poco estudiado en insectos. Esta característica les permitiría almacenar oxígeno y sobrevivir durante largas inmersiones.

Los investigadores notaron que el intercambio gaseoso también ocurre a través de la cutícula. Esto permite que el piojo obtenga oxígeno mientras el elefante marino está sumergido.

El estudio demostró que esos mecanismos fisiológicos permiten soportar presiones elevadas y bajas temperaturas marinas. Los hallazgos ofrecen evidencia de la coevolución entre parásito y hospedador.

“Fue sorprendente que hayamos podido demostrar que efectivamente los piojos pueden respirar bajo el agua”, dijo a Infobae la doctora en biología Soledad Leonardi, investigadora del Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR), que depende del Conicet/CENPAT.

“Un intercambio gaseoso con el medio hace posible la supervivencia del piojo durante los meses que pasan sumergidos con los elefantes marinos”, resaltó.

El hallazgo aporta evidencia sobre
El hallazgo aporta evidencia sobre la coevolución entre parásito y hospedador y abre nuevas preguntas científicas sobre la adaptación de estos organismos al medio marino

“Hay un aspecto particularmente interesante en los piojos de las focas, relacionado con su proceso evolutivo. Los antecesores terrestres de las focas ya estaban infectados con piojos”, señaló.

Durante la transición al medio marino, “esos organismos lograron adaptarse a las nuevas condiciones impuestas por sus hospedadores, algo que no ocurrió con la mayoría de los parásitos, que se extinguieron al pasar a la vida marina”, afirmó.

“Como las focas mantienen una etapa en tierra, los piojos sobreviven gracias a este comportamiento anfibio de sus hospedadores. Los períodos en tierra les permiten reproducirse, ya que los huevos no sobreviven bajo el agua”, explicó.

Preguntas bajo el agua

La investigación no terminó con el hallazgo, sino que abrió nuevas preguntas para el futuro. “Este trabajo abrió nuevos interrogantes. Uno tiene que ver con el rol de la hemoglobina. Quisiéramos comprobar si efectivamente cumple una función en la reserva celular de oxígeno”, aclaró la doctora Leonardi.

“Nos interesa evaluar experimentalmente hasta qué profundidad es posible que los piojos respiren. Nuestro modelo de estudio nos permite abordar esas preguntas. Los elefantes marinos pueden bucear a más de 2.000 metros de profundidad”, agregó.

Con cada respuesta surgen nuevos desafíos en la ciencia, y comprender estos vínculos ayuda a proteger la vida marina. La curiosidad y el respeto por la naturaleza impulsan a los científicos a seguir explorando el océano y sus secretos invisibles.

Temas Relacionados

Elefante marino del surPiojos de focaAdaptaciones marinasBiodiversidadConicetÚltimas noticias

Últimas Noticias

El primer cohete de combustible líquido: cómo Robert Goddard cambió la exploración espacial hace 100 años

El vuelo en Massachusetts, en 1926, sentó las bases científicas que hoy impulsan programas como el Artemis de la NASA

El primer cohete de combustible

Inteligencia en mapaches: un estudio demostró como resolvían rompecabezas sin ninguna motivación alimenticia

Los mamíferos, conocidos por sus fortalezas mentales y propiedades para robar comida, sorprendieron a los investigadores de la revisión

Inteligencia en mapaches: un estudio

Día Mundial de los Glaciares: por qué su retroceso es una alerta para la seguridad hídrica y la biodiversidad mundial

La protección de estos reservorios de agua dulce es un llamado urgente ante un contexto de acelerado derretimiento y creciente presión de actividades productivas en zonas estratégicas

Día Mundial de los Glaciares:

Descubren en la Amazonía una araña que imita a un hongo para sobrevivir

La especie, identificada en Ecuador, presenta una estrategia de camuflaje poco frecuente que le permite pasar desapercibida al simular estar infectada por un parásito

Descubren en la Amazonía una

Verano e invierno: el impacto poco conocido del cambio de horario en el corazón y el sueño

El ajuste estacional de los relojes puede alterar los ritmos biológicos y la calidad del descanso, y la evidencia científica advierte sobre riesgos cardíacos. Qué tener en cuenta

Verano e invierno: el impacto
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Con un gol de penal

Con un gol de penal de Robert Morales en el tiempo de compensación, Pumas se impone 1-0 al América en el Olímpico Universitario

El primer cohete de combustible líquido: cómo Robert Goddard cambió la exploración espacial hace 100 años

El regreso del Cabernet Sauvignon en Argentina: 10 etiquetas para guardar y disfrutar

El impacto emocional tras un infarto: cómo afrontar el miedo y la ansiedad después de un evento cardíaco

Se adelantó la campaña en CABA: el malestar de Patricia Bullrich y la opción de revivir Juntos por el Cambio

INFOBAE AMÉRICA
Las autoridades marítimas británicas informan

Las autoridades marítimas británicas informan de un ataque fallido contra un buque en Emiratos Árabes

Delegaciones de EEUU y Ucrania retoman el diálogo "para avanzar hacia un acuerdo de paz integral"

Gobierno saudí reporta la destrucción de drones y misiles contra la región oriental y Riad

Irán afirma haber derribado un dron de combate sobre el cielo de Teherán

Un incendio forestal arrasa 20 hectáreas en la Isla de Pascua sin causar víctimas

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que John Lithgow casi renuncia a ser Dumbledore en la serie de “Harry Potter”

El streaming dispara ingresos y rompe récord histórico en 2025

La última película de Chuck Norris será la más extraña: zombis a bordo de un avión

Así vive hoy Blake Fielder-Civil, el controvertido ex de Amy Winehouse

“Nunca vuelvas a hacer esto”: la frase de Steve Carell que cambió la forma de actuar de Ryan Gosling