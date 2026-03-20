Astrónomos restablecen comunicación con una nave espacial perdida: cómo lograron ubicarla

Satélites de la misión Proba-3 (Sener/ESA)

La Agencia Espacial Europea logró este jueves restablecer la comunicación con una nave espacial perdida de la misión Proba-3, reanudando su innovador experimento científico tras un mes de silencio. El restablecimiento de contacto ocurrido cuando el satélite, afectado por una grave pérdida de orientación, permitió recargar sus baterías al reenfocar sus paneles solares hacia el Sol.

De acuerdo con el anuncio oficial, este avance es clave para la continuidad de un proyecto que busca simular eclipses solares y revelar los secretos de la corona solar, una capa atmosférica cuyo estudio permanece como uno de los grandes desafíos de la astrofísica actual.

La maniobra de rescate y su impacto técnico

En una rueda de prensa posterior a una reunión del Consejo de la ESA (siglas en inglés de la Agencia Espacial Europea), el director Josef Aschbacher calificó el evento como un “milagro”. Aschbacher detalló que la nave espacial, al entrar en “modo de supervivencia” tras el incidente del 14 de febrero, quedó flotando en el espacio, sin comunicación ni capacidad de recarga energética, porque sus paneles solares apuntaban en dirección opuesta al Sol.

El equipo de operaciones de la ESA en España detectó un momento crítico en que la luz solar comenzó a incidir nuevamente sobre los paneles, aprovechando esa oportunidad para recuperar el control y reiniciar la comunicación. La intervención permitió orientar de nuevo la nave hacia la fuente de energía y comenzar la recarga de las baterías.

Las tecnologías probadas en Proba-3 abren nuevas posibilidades para la investigación multisatélite, el monitoreo ambiental y la gestión orbital (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director de la misión Proba-3, Damien Galano, expresó el alivio del equipo en un comunicado difundido por la agencia: “¡Recibir respuesta del coronógrafo es una noticia fantástica y un gran alivio!”. Este resultado abre la vía para una serie de pruebas donde los expertos evaluarán el estado de los instrumentos del satélite y determinarán el alcance de los daños sufridos durante el episodio.

Este bloque responde directamente a la pregunta central del acontecimiento: La misión Proba-3 de la Agencia Espacial Europea había perdido contacto con una de sus dos naves desde el 14 de febrero de 2024, debido a una falla en la orientación que dejó sin energía a sus baterías. Tras un mes, el equipo de operaciones logró restablecer la comunicación cuando los paneles solares volvieron a captar luz del Sol, permitiendo así que la sonda flotante recomenzara sus funciones y los científicos volvieran a operar los instrumentos clave de la misión.

Proba-3: una plataforma para eclipses artificiales y ciencia de frontera

La misión Proba-3 se inauguró en 2024 con un objetivo único: generar eclipses artificiales desde el espacio mediante el vuelo en formación de dos naves gemelas. A más de 60.000 kilómetros de altitud, una nave actúa como escudo de 1,4 metros simulando la luna durante un eclipse, en tanto la segunda, equipada con el vital coronógrafo, observa la corona solar desde la zona de sombra creada artificialmente. Este diseño permite acceder a la observación continua de la corona, la tenue capa atmosférica externa del Sol, que habitualmente permanece invisible ante la intensidad de la luz solar.

El sistema de coronógrafo de Proba-3 posibilita entre 10 y 12 horas semanales de observación ininterrumpida de la corona solar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los eclipses totales en la Tierra son eventos raros y breves: se registran aproximadamente 60 veces por siglo y sólo duran algunos minutos. En contraste, la arquitectura de Proba-3 permite realizar entre 10 y 12 horas de observaciones semanales a lo largo de dos años —según la ESA—, multiplicando la oportunidad de recopilar datos de alta calidad sin depender de condiciones orbitales ni climatológicas terrestres.

La corona solar, con varios millones de kilómetros de espesor, constituye un área de investigación donde las limitaciones tecnológicas han impedido un escrutinio sistemático. Aunque los telescopios terrestres y telescopios espaciales convencionales no logran captar detalles por el deslumbramiento de la luz solar directa, el uso del coronógrafo en las condiciones creadas por Proba-3 busca superar este obstáculo.

El vuelo en formación: avances europeos y desafíos futuros

La proeza tecnológica de Proba-3 reside en el dominio del vuelo en formación, una técnica que representa un salto respecto de los satélites individuales. Los dos satélites, denominados Nave Espacial Coronógrafo y Nave Espacial Ocultador, mantienen posiciones sincronizadas con una precisión de milímetros y segundos de arco, dispuestos a una distancia de unos 150 metros durante periodos de hasta seis horas. Esta estructura virtual es controlada de manera autónoma, sin intervención directa desde tierra.

Proba-3 utiliza dos satélites gemelos en vuelo en formación para simular eclipses espaciales y analizar fenómenos solares en detalle

El vuelo en formación requiere una sofisticada coordinación para simular una óptica gigante: aperturas mayores, distancias focales extendidas y líneas de base amplias, lo que, según la Agencia Espacial Europea, supera ampliamente lo que sería posible con un solo aparato. Este sistema anticipa el despliegue de futuras misiones multisatélite potencialmente mucho más complejas, identificadas por la ESA como clave para la investigación científica y aplicaciones como la observación terrestre o el mantenimiento de satélites.

Proba-3 como plataforma de experimentación y futuro de las misiones espaciales compartidas

Proba-3 constituye, según la ESA, un hito en el control autónomo de formaciones espaciales milimétricas y en la ejecución de experimentos de eclipse solar prolongados. La expectativa de obtener imágenes de la corona en alta resolución durante decenas de horas seguidas podría redefinir el estudio del Sol y mejorar la comprensión de fenómenos como las eyecciones de masa coronal y las tormentas solares.

La agencia prevé que las tecnologías desarrolladas durante Proba-3 serán fundamentales para futuras misiones de observación a gran escala y aplicaciones que exigen la localización e interacción precisa de múltiples satélites. Entre las áreas de aplicación destacan la vigilancia ambiental, la observación del clima y, a largo plazo, la gestión colaborativa de infraestructuras orbitales.