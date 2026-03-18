Cuáles fueron los 17 desastres naturales más mortíferos de la historia

Los desastres naturales causaron millones de muertes y transformaron sociedades, su estudio busca reducir riesgos y mejorar la prevención mundial (Prefectura del Guayas)

Los desastres naturales causaron millones de muertes a lo largo de la historia, dejando huellas indelebles en ciudades, países y generaciones enteras.

Desde grandes terremotos, pasando por violentos tsunamis y devastadores ciclones tropicales, estos eventos extremos transformaron el mundo a su paso y mostraron la fuerza inesperada y trágica de la naturaleza.

Igualmente, el registro de muertos a raíz de estos sucesos naturales extremos es cada vez menor gracias a los avances tecnológicos en los planes de mitigación, evacuación y recuperación.

A continuación, Infobae hizo un recorrido por 17 desastres naturales, comenzando por el menos mortífero y avanzando hasta el más devastador.

1-El terremoto de Cachemira

El terremoto de Cachemira de 2005 dejó 79.000 muertos en Pakistán, India y Afganistán, complicando el rescate y la reconstrucción por la geografía montañosa (AP)

Tuvo lugar el 8 de octubre de 2005 en la región de Cachemira, entre India y Pakistán. Su magnitud fue de 7.6, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos.

Su violencia extrema causó 79.000 muertos en Pakistán, India y Afganistán, y evidenció los riesgos de las construcciones precarias y la dificultad de acceder a las zonas montañosas tras el desastre. Las réplicas, los deslizamientos de tierra y la falta de recursos complicaron el rescate y la reconstrucción.

2-El terremoto de Tokio-Yokohama

El ciclón Bhola de 1970 es el ciclón tropical más letal registrado, impactó Bangladesh y dejó entre 350.000 y 500.000 muertos, motivó cambios en sistemas de alerta (Archivo)

Ocurrió en 1923 en Japón y mató a unas 140.000 personas, en su mayoría por los incendios generalizados que se propagaron tras el sismo y el tsunami posterior. El fenómeno destruyó el principal centro comercial de Japón y dejó huella en la planificación urbana y en la memoria nacional.

3-El ciclón de Bangladesh

El ciclón de Bangladesh de 1991 causó 140.000 muertes y puso a prueba los sistemas de alerta y refugios, la desconfianza agravó el saldo de víctimas (AP)

Sucedió en 1991, y causó 140.000 muertos. Puso a prueba los sistemas de alerta y los refugios construidos tras el ciclón Bhola de 1970. La desconfianza en las advertencias y la falta de preparación de algunos habitantes agravaron el saldo de víctimas.

4-El ciclón Nargis

El ciclón Nargis de 2008 provocó 138.000 muertes en Myanmar, la falta de ayuda internacional inicial evidenció la importancia de la cooperación en emergencias (NOAA)

Provocó 138.000 muertes en Myanmar en el año 2008 y una crisis humanitaria profunda. La negativa inicial del gobierno a recibir ayuda internacional complicó la asistencia a los damnificados y evidenció la importancia de la cooperación en emergencias.

5-La falla de la presa de Banqiao

La falla de la presa de Banqiao en 1975 liberó inundaciones en Henan, China, causando entre 171.000 y 220.000 muertes y cambios en la gestión hidráulica

Tuvo lugar en 1975 en China, tras el tifón Nina. Liberó inundaciones catastróficas en la provincia de Henan. Murieron entre 171.000 y 220.000 personas, la mayoría por enfermedades y hambre causadas por la contaminación del agua y la destrucción de los cultivos. El desastre afectó a más de 10 millones de habitantes y motivó cambios en la gestión de presas y en la ingeniería hidráulica del país.

6-El terremoto de Antioquía

El terremoto de Antioquía de 526 d.C. dejó cerca de 250.000 víctimas, el sismo golpeó sin aviso y el caos dificultó la atención a los heridos y desplazados

Sucedió en 526 d.C. y figura entre los peores desastres de la antigüedad. Ocurrió en la actual Turquía, cuando un fuerte sismo sacudió la ciudad ubicada en una región densamente poblada del Imperio bizantino. Las crónicas de la época informan que el temblor golpeó sin aviso, destruyendo casas, iglesias y edificios públicos.

El impacto se multiplicó debido a la presencia de numerosos visitantes por festividades religiosas, lo que elevó la cifra de víctimas a cerca de 250.000 personas. Según National Geographic, el caos se apoderó de la ciudad y las autoridades enfrentaron grandes dificultades para socorrer a los heridos.

7-El terremoto de Haiyuan

El terremoto de Haiyuan de 1920 devastó Ningxia, China, con una magnitud de hasta 8,5 y 273.407 muertos, las réplicas y el invierno agravaron la tragedia. Se observa cómo afectó la Gran Muralla China (AP)

En 1920 sorprendió a la provincia de Ningxia, en China. Este evento, con una magnitud estimada entre 8.3 y 8.5, devastó el condado con una ola de destrucción. El sismo desencadenó miles de deslizamientos de tierra que sepultaron aldeas enteras y dificultaron las tareas de rescate. Las réplicas continuaron durante más de tres años, agravando el desastre. Las cifras oficiales apuntan a que la cifra de muertos alcanzó los 273.407, en parte por la falta de comunicaciones y la exposición de los sobrevivientes al crudo invierno.

8-El terremoto de Ganja

El terremoto de Ganja en 1139 destruyó la ciudad en Azerbaiyán, las víctimas oscilaron entre 230.000 y 300.000, la mayoría atrapadas bajo los escombros

Afectó al actual territorio de Azerbaiyán, en el año 1139 a raíz de otro evento sísmico de enorme magnitud. La ciudad de Ganja quedó destruida tras el temblor y las réplicas posteriores, con la mayoría de las víctimas atrapadas bajo los escombros o arrastradas por deslizamientos de tierra en la región montañosa. Los registros históricos calculan entre 230.000 y 300.000 fallecidos, reduciendo drásticamente la población local.

9-El ciclón de Calcuta

El ciclón de Calcuta de 1737 arrasó Bengala, India, dejó cerca de 300.000 muertes, los vientos y la marejada agravaron la crisis sanitaria y la propagación de enfermedades (NOAA)

En la India, el ciclón del río Hooghly de 1737, marcó un hito en la historia de los desastres meteorológicos. Tocó tierra en la región de Bengala y causó cerca de 300.000 muertes.

Los vientos de al menos 225 km/h y una marejada ciclónica de hasta 13 metros arrasaron Calcuta y volcaron miles de embarcaciones en la bahía de Bengala. La falta de infraestructura agravó la crisis sanitaria y la propagación de enfermedades, según informes de la época.

10-El ciclón Coringa

El ciclón Coringa de 1839 devastó Andhra Pradesh, India, más de 300.000 personas murieron y la ciudad nunca recuperó su esplendor comercial (Wikipedia)

Ocurrió en 1839 y azotó la costa de Andhra Pradesh en India, destruyendo la ciudad portuaria de Coringa con una marejada de 12 metros. Más de 300.000 personas murieron, y la ciudad nunca logró recuperar su antiguo esplendor comercial. National Geographic señala que este ciclón fue precedido por otro, en 1789, que ya había causado 20.000 víctimas en la zona.

11-El terremoto de Haití

El terremoto de Haití de 2010 dejó 316.000 muertos y 1,5 millones de desplazados, la respuesta internacional enfrentó enormes desafíos en la reconstrucción - REUTERS/UN Photo/Logan Abassi

En 2010 se convirtió en el desastre más mortífero del siglo hasta ese momento. El sismo de magnitud 7.0 arrasó la región de Petit-Trou-de-Nippes, dejando 316.000 muertos y más de 1,5 millones de desplazados.

La precariedad previa del país, junto con la magnitud del desastre, dificultó la respuesta y la recuperación. Países de todo el mundo ofrecieron ayuda humanitaria, pero la reconstrucción se enfrentó a enormes desafíos estructurales.

12-El ciclón Bhola

El ciclón Bhola de 1970 es el ciclón tropical más letal registrado, impactó Bangladesh y dejó entre 350.000 y 500.000 muertos, motivó cambios en sistemas de alerta (Archivo)

Impactó Bangladesh el 12 de noviembre de 1970. Es considerado el ciclón tropical más letal de la historia. La marejada de 10 metros inundó las zonas bajas del delta del Ganges y los vientos de hasta 209 km/h destruyeron todo a su paso.

Se estima que murieron entre 350.000 y 500.000 personas. La catástrofe motivó cambios en los sistemas de alerta y en la gestión de emergencias en la región.

13-El terremoto de Tangshan

El terremoto de Tangshan de 1976 en China dejó entre 242.000 y 655.000 muertos, colapsó el 85% de los edificios y mostró la necesidad de mejorar la respuesta ante emergencias (AP)

Ocurrió el 28 de julio de 1976 en China y devastó una ciudad industrial con cerca de un millón de habitantes. Las cifras oficiales hablan de 242.000 muertos, pero estimaciones independientes sugieren que el saldo pudo superar los 655.000. El 85% de los edificios colapsó y la réplica posterior causó más daños. La tragedia puso de manifiesto la necesidad de revisar los códigos de construcción y la respuesta ante emergencias, según datos reunidos por National Geographic.

14-El terremoto y tsunami del océano Índico

El terremoto y tsunami del océano Índico de 2004 mató a 230.000 personas en 14 países, el tsunami fue el más mortífero de la historia registrada según la NOAA (AP)

Representa uno de los episodios más devastadores del siglo XXI. El 26 de diciembre de 2004, un terremoto submarino de magnitud 9,1 frente a la costa de Sumatra generó olas de hasta 30 metros que impactaron a 14 países en Asia y África.

El tsunami mató a aproximadamente 230.000 personas y desplazó a casi 2 millones. Las olas alcanzaron la costa en solo 15 o 20 minutos, y el desastre fue agravado por la falta de sistemas de alerta y la vulnerabilidad de las comunidades costeras. National Geographic y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) destacaron que el tsunami de 2004 fue el que más muertes causó en la historia registrada.

15-El terremoto de Shaanxi

El terremoto de Shaanxi de 1556 es el más letal documentado, causó unas 830.000 muertes en China y cambió la demografía y la sociedad en la región (NG)

Es el evento sísmico más letal documentado. Se estima que murieron en 1556, en China, unas 830.000 personas. El desastre arrasó una zona de más de 1000 kilómetros cuadrados y dejó secuelas sociales y demográficas durante generaciones.

16-La inundación del río Amarillo

La inundación del río Amarillo en 1887 cubrió 13.000 kilómetros cuadrados, dejó entre 900.000 y 2 millones de muertos, la hambruna y enfermedades agravaron el desastre (Wikipedia)

En la historia de China, las inundaciones han sido recurrentes y trágicas. En 1887 se produjo esta inundación tras lluvias intensas y la falla de diques que contenían el cauce elevado del río. El agua cubrió casi 13.000 kilómetros cuadrados, arrasando campos y aldeas. Las estimaciones de los muertos varían entre 900.000 y 2 millones, según la Enciclopedia de Desastres. El desastre se agravó por la hambruna y la propagación de enfermedades, afectando a millones de personas.

17-El desborde del río Yangtsé

El desborde del río Yangtsé de 1931 desplazó a 25 millones de personas y dejó hasta 3,7 millones de muertos, el evento más mortífero registrado en la historia

El desastre natural más mortífero jamás registrado ocurrió en el verano de 1931, cuando en China se desbordó el río Yangtsé tras lluvias excesivas y la ruptura de varios diques. Las inundaciones cubrieron casi 180.000 kilómetros cuadrados, desplazando a más de 25 millones de personas.

Las cifras oficiales del gobierno chino rondan los 2 millones de muertos, pero la NOAA y otras agencias elevaron el saldo hasta 3,7 millones. Se perdieron ciudades enteras, la producción agrícola colapsó y el brote de enfermedades fue imparable.

Impacto y legado: cómo los desastres cambiaron la gestión del riesgo

Escombros de casas residenciales dañadas yacen a orillas del río Tawi tras las fuertes lluvias en Jammu, Cachemira india. 27 de agosto de 2025. REUTERS/Mukesh Gupta

Los desastres naturales se definen por su capacidad de causar daños masivos a la vida, la propiedad y el ambiente. Terremotos, huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas y otros eventos extremos pueden golpear de forma súbita o progresiva, según las condiciones geográficas y climáticas de cada región.

En zonas sísmicas como las del cinturón de fuego del Pacífico, los terremotos han sido recurrentes, mientras que las costas asiáticas muestran vulnerabilidad a los ciclones y tsunamis. El desarrollo de infraestructuras resistentes, sistemas de alerta y educación en prevención mejoró la capacidad de respuesta y mitigación.

Analizar la magnitud e impacto de estos eventos permite desarrollar sistemas de alerta temprana y estrategias de resiliencia frente a futuras catástrofes - Agencia Andina

Las cifras de víctimas de estos eventos reflejan la vulnerabilidad de las sociedades a los embates de la naturaleza y el impacto de la falta de preparación técnica y social. A lo largo del tiempo, los avances en ingeniería, sistemas de alerta temprana y planes de evacuación ayudaron a reducir el número de víctimas, pero la memoria de estos desastres sigue presente en cada nación afectada.

Estos episodios llevan a reflexionar sobre el peso de la historia y la importancia de la preparación. A pesar de los avances, la magnitud de algunos desastres supera la capacidad de cualquier nación para responder de forma inmediata.

Las cifras y testimonios recogidos en la historia subrayan que el legado más duradero de estos eventos es la conciencia de la vulnerabilidad humana ante la naturaleza y la necesidad permanente de invertir en prevención.