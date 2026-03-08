Astrónomos captaron imágenes inéditas de cráteres en Marte: claves sobre la actividad volcánica

La nave Mars Express de la ESA capta imágenes inéditas de los cráteres de Arabia Terra, una de las regiones más antiguas de Marte (ESA/DLR/FU Berlín)

La Mars Express, misión operada por la Agencia Espacial Europea (ESA) desde 2003, ha ofrecido una nueva visión de los procesos que modelaron el relieve antiguo de Marte. Una reciente captura de la nave muestra en detalle los cráteres de Arabia Terra, una región marcada por su extraordinaria antigüedad —entre 3.700 y 4.100 millones de años—, y revela indicios de actividad volcánica pasada y posibles rastros de agua, claves para entender la historia geológica marciana.

La imagen, obtenida por la Cámara Estéreo de Alta Resolución y publicada en marzo de 2026, sugiere que los procesos formadores de cráteres han sido continuos y variados, con depósitos oscuros y montículos claros que hablan de episodios de vulcanismo, impacto y, quizás, presencia de antiguos cuerpos de agua, según la ESA.

Depósitos volcánicos y erosión extrema

El área documentada por la Cámara Estéreo de Alta Resolución corresponde a una sección de Arabia Terra, región de las tierras altas de Marte famosa por su alta densidad de cráteres. El más destacado, Trouvelot, destaca por sus 130 km de diámetro y por conservar signos inequívocos de avanzada erosión y múltiples impactos posteriores a su formación. Sus paredes en forma de terraza presentan colapsos que, junto con la superposición de cráteres más pequeños, ilustran la historia dinámica y prolongada de la superficie.

Nuevas fotografías de Marte muestran indicios clave de actividad volcánica pasada y posibles rastros de agua en Arabia Terra (ESA/DLR/FU Berlín)

A la izquierda de Trouvelot se distingue otra cuenca aún más erosionada, cuya muralla casi ha desaparecido. Los datos aportados por la ESA indican que Trouvelot se superpuso a este cráter anterior, confirmando la secuencia temporal entre ambos.

El fondo de este cráter previo está cubierto casi enteramente por una capa de roca oscura, rica en magnesio, hierro, piroxina y olivino. Estos minerales, característicos de la llamada roca máfica, tienen un origen vinculado al vulcanismo y podrían haber sido expulsados por grandes impactos y redistribuidos posteriormente por viento y gravedad.

Imágenes previas y el estudio de otros cráteres de Arabia Terra han observado depósitos oscuros similares, lo que indica que los procesos de erosión y vulcanismo tienen un alcance regional en esta parte de Marte.

Dentro del cráter Trouvelot la acción del viento ha modelado el material oscuro en formaciones denominadas dunas barján, de característica silueta en medialuna. Estas dunas implican vientos persistentes en una misma dirección. De acuerdo con la misma ESA, este tipo de duna ha sido vista antes por Mars Express en la región polar norte y en la provincia volcánica de Tharsis, aportando indicios sobre la circulación atmosférica actual y pasada del planeta rojo.

Depósitos de roca oscura ricos en minerales como olivino y piroxina evidencian la influencia del vulcanismo en la formación del paisaje marciano (ESA/DLR/FU Berlín)

Junto al material oscuro, un montículo de tono claro y 20 km de largo aparece cubierto de crestas y surcos. La ESA señala que se han observado estructuras similares en otros puntos del planeta, como en el cráter Becquerel, donde Mars Express capturó imágenes comparables entre 2013 y 2014.

El contraste de estos montículos claros con los materiales vecinos y la presencia de ciertos minerales sugieren que han estado en contacto con agua o se han formado en un ambiente húmedo. La comunidad científica debate sus orígenes precisos: se especula con la posibilidad de antiguos lagos, mares o bien acumulaciones escalonadas de capa tras capa por la acción conjunta de agua subterránea y sedimentos eólicos.

El dossier gráfico publicado por la agencia incluye primeros planos de estos montículos y de otros cráteres presentes en la región, facilitando el estudio por parte de geólogos planetarios y aportando una panorámica sin precedentes sobre la evolución superficial de Marte.

Mapas detallados y contexto histórico de la misión

Las imágenes de Mars Express no sólo ofrecen espectaculares vistas de detalle; están acompañadas por mapas de contexto amplios donde se destaca la ubicación precisa del fragmento de Arabia Terra documentado, con cuadrículas que delimitan cada área estudiada. Según explica la ESA, la reciente captura corresponde a la órbita 26.233 de la nave, realizada el 12 de octubre de 2024, y el material se hizo público en marzo de 2026.

Montículos claros observados sugieren contacto con agua o ambientes húmedos, reforzando la hipótesis de lagos o mares antiguos en Marte (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de representación cromática permite evidenciar diferencias de elevación, fundamentales para interpretar procesos como colapsos murales, flujo de material por gravedad o acción eólica dominante. Las referencias a las imágenes especifican su procedencia y el contexto más amplio en que se inscriben: NASA/USGS y los equipos de la ESA/DLR/FU Berlín.

En la porción inferior izquierda de la toma principal aparece otro cráter relevante, insertando así una diversidad de formas generadas tanto por impactos espaciales como por procesos de desgaste a lo largo de millones de años.

Desde su llegada al planeta rojo en 2003, Mars Express se ha consolidado como uno de los principales instrumentos para el estudio detallado de la morfología y composición de Marte. La ESA subraya que la sonda, dotada con ocho instrumentos científicos, ha cartografiado la superficie en color y en tres dimensiones con una resolución sin precedentes.

La información obtenida ha transformado la comprensión humana del planeta vecino, revelando tanto su arquitectura superficial como las bases para investigar la evolución climática y geológica. Mars Express se mantiene operativo y continúa produciendo datos que permiten reconstruir la historia de lugares tan antiguos y complejos como Arabia Terra.

De acuerdo con la Agencia Espacial Europea, la combinación de imágenes en alta resolución, análisis de elevación y estudio de minerales ha resultado esencial para descifrar episodios de vulcanismo, acumulaciones de sedimentos, modelado eólico y eventuales episodios de presencia de agua, todos ellos presentes en la instantánea más reciente y monumental de esta misión europea.