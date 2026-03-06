Avance contra el Alzheimer: prueban con éxito una inmunoterapia que frenó y revirtió la enfermedad en ratones

La inmunoterapia celular logró reducir un 50% las placas amiloides en modelos animales de Alzheimer (Freepik)

Investigadores de la Universidad de Washington desarrollaron una inmunoterapia celular que, mediante una única inyección, logró prevenir la formación de placas beta amiloide y reducir en un 50% las ya existentes en ratones, según un estudio publicado en la revista Science.

El tratamiento, basado en la ingeniería genética de astrocitos, ofrece una alternativa potencial a las actuales terapias para el Alzheimer, que requieren múltiples dosis y presentan limitaciones clínicas importantes.

Una sola administración de la inmunoterapia permitió que ratones jóvenes no desarrollaran placas y que ratones con Alzheimer avanzado redujeran a la mitad la cantidad de placas cerebrales. El enfoque se inspira en las terapias CAR-T usadas en oncología, pero adaptando la tecnología a células cerebrales, lo que representa un avance en la estrategia de tratamiento de enfermedades neurodegenerativas.

La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia a nivel mundial y aún no tiene cura. Las terapias actuales, como los anticuerpos monoclonales, han mostrado efectos limitados y requieren dosis frecuentes, lo que impulsa la búsqueda de métodos más eficaces y sostenibles para frenar la progresión del deterioro cognitivo.

Cómo funciona la inmunoterapia con astrocitos CAR

El tratamiento experimental se basa en astrocitos modificados mediante ingeniería genética (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento utiliza un virus adenoasociado para modificar genéticamente los astrocitos, células cerebrales encargadas de funciones de soporte y limpieza, dotándolos de un receptor de antígeno quimérico (CAR). Este receptor permite a los astrocitos identificar y fagocitar la proteína beta amiloide, cuya acumulación se asocia con la neurodegeneración en el Alzheimer. La técnica aprovecha el potencial de los astrocitos para convertirlos en “superlimpiadores” del sistema nervioso central.

A diferencia de los anticuerpos monoclonales, que requieren infusiones frecuentes y elevadas dosis, esta inmunoterapia se administra en una sola inyección y mostró efectos sostenidos durante al menos tres meses en los modelos murinos. Los ensayos incluyeron ratones jóvenes, tratados antes de la aparición de placas, y ratones adultos con enfermedad establecida. En ambos grupos, los resultados fueron contundentes: los ratones tratados preventivamente no desarrollaron placas y los que ya presentaban la patología registraron una reducción significativa, del 50% en la carga amiloide.

Diferencias frente a los tratamientos actuales para el Alzheimer

Los actuales tratamientos antiamiloide requieren dosis frecuentes y presentan efectos secundarios (CNIC)

Hasta el momento, los fármacos aprobados para el Alzheimer, como los anticuerpos monoclonales lecanemab y donanemab, demostraron cierta capacidad para ralentizar la progresión de la enfermedad, pero su uso está limitado por la necesidad de dosis frecuentes y el riesgo de efectos adversos, como anomalías en neuroimagen. Además, estos tratamientos solo resultan eficaces en fases iniciales y no logran eliminar las placas existentes de manera sostenida.

La inmunoterapia CAR-A desarrollada por el equipo de Washington propone una alternativa: una administración no invasiva, capaz de activar tanto la función de los astrocitos como la de la microglía. El diseño permite personalizar la señalización intracelular, optimizando la respuesta terapéutica y, potencialmente, reduciendo los efectos secundarios. Según el patólogo Marco Colonna, investigador principal, esta plataforma podría adaptarse para atacar otras proteínas dañinas o incluso células tumorales en el sistema nervioso central.

Desafíos pendientes y próximos pasos en la investigación

En ratones con Alzheimer avanzado, el tratamiento disminuyó la carga de placas ya formadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de la reducción de placas amiloides, los científicos advierten que el tratamiento no se tradujo en una mejora demostrable de la función cognitiva en los ratones, ni a los cinco ni a los nueve meses de seguimiento. Así lo señaló Jordi Pérez-Tur, investigador del Institut de Biomedicina de València del CSIC, quien no participó en el estudio y recomendó cautela respecto a las expectativas a corto plazo.

El equipo de la Universidad de Washington presentó una patente para el enfoque de los CAR-astrocitos y planea seguir perfeccionando la inmunoterapia, ajustando el diseño para maximizar la eliminación de proteínas dañinas y minimizar los riesgos sobre las funciones normales de las células cerebrales. Antes de avanzar hacia ensayos en humanos, será fundamental demostrar la seguridad y eficacia del método en nuevos modelos preclínicos.

Qué implica este avance para el futuro del Alzheimer

Futuros ensayos deberán demostrar la seguridad y eficacia en humanos antes de su uso clínico (Freepik)

La estrategia CAR-A abre una nueva vía para el tratamiento del Alzheimer, al ampliar el repertorio de dianas celulares y mecanismos de intervención en el sistema nervioso central. La ingeniería de astrocitos y su coordinación con la microglía representan un salto respecto a las terapias clásicas, aportando flexibilidad y potencial de aplicación a otras enfermedades neurodegenerativas.

Aunque los resultados aún no se traducen en una mejora funcional evidente, el avance tecnológico y la validación preclínica posicionan a la inmunoterapia celular como una candidata prometedora para futuras investigaciones. La cautela sigue siendo necesaria, pero la comunidad científica valora la posibilidad de contar con tratamientos más efectivos y duraderos, que puedan modificar el curso del Alzheimer y mejorar la calidad de vida de los pacientes en el mediano plazo.