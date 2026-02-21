La increíble historia del médico brasileño que logró sobrevivir a un cáncer avanzado en menos de un mes: “Pensé que iba a morir”

Jonathan Miranda contó cómo fue el increíble proceso de recuperación tras ser diagnosticado con un cáncer avanzado (CNN)

El pasado 24 de diciembre, el médico brasileño Jonathan Miranda presentó un intenso dolor lumbar, anemia, cansancio y una marcada pérdida de peso. Tras acudir a un hematólogo, fue diagnosticado con mieloma múltiple avanzado: un tumor de doce centímetros comprometía órganos clave y su pronóstico era sombrío.

Frente a ese panorama, decidió someterse a una terapia CAR-T junto al doctor Vanderson Rocha.

Las pruebas iniciales, en particular un PET scan, confirmaron la gravedad del caso: el cáncer invadía el páncreas, el hígado, el pulmón, el bazo y la región sacra. Los especialistas explican que el mieloma múltiple es una patología capaz de controlarse durante periodos prolongados, aunque aún no se ha encontrado una cura definitiva.

“Este tratamiento utiliza células manipuladas genéticamente. Justo después de que esas células se infunden, entonces existe una batalla, una guerra, y esas células del cáncer entonces son destruidas”, detalló Rocha a CNN. Y agregó: “Actualmente, solo existen tres tipos de enfermedades para las cuales las células CAR T son utilizadas”.

La introducción de la terapia con células CAR T representó un giro radical para Miranda. El doctor Elmer Huerta también explicó en qué consiste este tratamiento: “El cáncer se trataba de tres grandes maneras desde hace mucho tiempo: la cirugía, lo más antiguo; la quimioterapia, que empezó en los años cincuenta del siglo pasado; y la radioterapia. De lo que estamos hablando acá es de la inmunoterapia, en la cual se trata de que sea tu propio sistema de defensa el que sea manipulado para luchar contra el cáncer”. En este procedimiento, los linfocitos T del paciente son modificados para identificar los antígenos en la superficie de las células tumorales, lo que les permite combatir de manera específica la enfermedad.

“Cuando la célula se vuelve cancerosa, desarrolla lo que se llama antígenos, unas sustancias químicas que le permiten ser cancerosas”, desarrolló Huerta.

De metástasis en todo el cuerpo a remisión casi total en cuatro semanas

Según indica, el reto es que los linfocitos T a menudo no distinguen estos antígenos, ya que las células malignas los ocultan. Para resolverlo, “los investigadores aíslan estos receptores, fabrican células de defensa entrenadas, las multiplican por millones y te las devuelven para que sean tus propios soldados los que puedan reconocer y destruir al tumor”.

En el caso de Miranda, el proceso requirió extraer células de su sistema inmunitario y enviarlas al extranjero —principalmente a Europa o Estados Unidos— para su modificación avanzada. Luego, las células fueron reinfundidas en su organismo. “Después que esas células son infundidas, entonces existe una batalla, una guerra, y esas células del cáncer son destruidas”, resumió Rocha. Actualmente, la terapia con células CAR T solo se utiliza para tres enfermedades oncológicas, entre ellas el mieloma múltiple.

El desenlace fue inesperado: tras solo un mes, un nuevo estudio de imagen mostró resultados contundentes. “Para nuestra sorpresa, en el día 23, fue hecho otro PET scan y todas esas lesiones agresivas de páncreas, de hígado, desaparecieron”, comentó Miranda.

“Es emocionante, porque la verdad yo no tenía mucha esperanza, yo pensaba que él se iba a morir. Porque el tumor estaba muy avanzado”, reconoció Rocha.

El tratamiento supone desafíos importantes. “Este tratamiento con células CAR T es sumamente intenso y caro. Se necesita muchísima tecnología. Imagínate: sacar tus células, cultivarlas, enseñarles, entrenarlas, multiplicarlas por millones, volverlas a poner”, explicó Huerta. Además, es imprescindible contar con soporte hospitalario avanzado y la infraestructura para enviar las células fuera del país, lo que limita el acceso en diversas regiones.

La esperanza, sin embargo, crece con los avances tecnológicos. “La esperanza recae en estas vacunas de ARN mensajero”, añadió el especialista, aludiendo a nuevos desarrollos que ya han mostrado resultados alentadores en tumores agresivos. Estas aplicaciones prometen mayor accesibilidad en el futuro.

El testimonio de Jonathan Miranda refleja el impacto personal de esta innovación médica. “Tengo certeza de que el CAR T va a sostener esto por muchos años, y que yo llegue próximo a los cien años, como mi madre llegó”, afirmó. Si la terapia no hubiese estado disponible, “la alternativa era la muerte”.

Los progresos de la inmunoterapia del cáncer están reescribiendo el horizonte para quienes enfrentan enfermedades oncológicas avanzadas. Recientes estudios han puesto de manifiesto que las nuevas estrategias permiten alcanzar expectativas de vida no previstas antes, abriendo la posibilidad de mayores supervivencias incluso en casos considerados imposibles de tratar.