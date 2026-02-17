Lagartijas en paredes y pisos: por qué aparecen en casa

Una largatija verde se posa sobre el alféizar de una ventana, junto a varias macetas en el interior de una casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lagartijas suelen sorprender a quienes las encuentran en paredes, techos o pisos del hogar. Su presencia en ambientes domésticos está relacionada principalmente con la búsqueda de alimento y refugio, de acuerdo con información recopilada por The Institute for Environmental Research and Education. Estos reptiles, habituales en regiones de clima cálido y húmedo, ingresan a las viviendas atraídos por insectos y condiciones favorables para su supervivencia.

Por qué aparecen lagartijas en casa

La aparición de lagartijas en casas responde a varios factores. El principal motivo es la abundancia de insectos, ya que estos reptiles son grandes depredadores de mosquitos, moscas, cucarachas y arañas. Según The Environmental Literacy Council, una vivienda con plagas de insectos incrementa las probabilidades de atraer lagartijas, ya que encuentran en esos espacios una fuente constante de alimento.

Otro factor relevante es la estructura del hogar. Las lagartijas ingresan a través de pequeñas grietas, aberturas en ventanas o puertas y espacios sin sellar alrededor de cañerías. Además, buscan refugio en interiores durante cambios bruscos de temperatura, como olas de calor o bajas temperaturas invernales, ya que su metabolismo depende de la regulación térmica ambiental.

La presencia de agua también resulta atractiva. Fugas, plantas en interiores o humedad acumulada pueden convertir una vivienda en un entorno óptimo para estos reptiles. No se trata de un fenómeno exclusivo de casas poco higiénicas, sino más bien de condiciones que favorecen la presencia de insectos y refugios accesibles.

Estos reptiles buscan interiores como refugio ante cambios bruscos de temperatura y para regular su metabolismo térmico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si aparece una lagartija en casa

Ante el hallazgo de una lagartija dentro de la vivienda, la recomendación de expertos como los de Critter Control es evitar el contacto directo. En la mayoría de los casos, lo más seguro es guiar al animal hacia una puerta o ventana abierta utilizando un cartón o escoba. Si resulta complicado, puede recurrirse a un recipiente para atraparla y liberarla en el exterior.

Para evitar futuras entradas, University of California Integrated Pest Management sugiere sellar todas las posibles vías de acceso, como grietas y aberturas, y mantener un control estricto de insectos en el hogar. El uso de repelentes naturales, como el aceite de menta, cebolla o ajo, puede ayudar, aunque su eficacia varía.

No se recomienda manipular lagartijas sin protección, ya que pueden morder si se sienten amenazadas, aunque su mordedura no suele representar riesgo sanitario. Además, es importante evitar productos tóxicos o métodos letales, ya que estos reptiles cumplen una función beneficiosa en el control de plagas.

De qué se alimentan las lagartijas

Las lagartijas domésticas son principalmente insectívoras. Su dieta incluye mosquitos, moscas, arañas, cucarachas, grillos y otros pequeños artrópodos. Esta característica convierte a estos reptiles en aliados en el control biológico de plagas en viviendas y jardines, según lo informado por The Environmental Literacy Council.

En algunos casos, pueden consumir restos de comida o pequeños frutos si están disponibles, pero su preferencia por presas vivas es clara. Su actividad puede reducir la presencia de insectos transmisores de enfermedades y molestias, como los mosquitos, lo que aporta un beneficio indirecto a las familias.

¿Transmiten enfermedades las lagartijas?

El método más seguro para sacar lagartijas de casa es guiarlas suavemente hacia el exterior sin contacto directo, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de la percepción de riesgo, las lagartijas no son venenosas ni representan un peligro directo para la salud humana. La principal preocupación sanitaria, según The Environmental Literacy Council, radica en la posible transmisión de la bacteria Salmonella a través de sus heces. Este microorganismo puede provocar síntomas gastrointestinales en personas, especialmente en niños, adultos mayores o individuos con defensas bajas.

La infección ocurre por contacto con superficies contaminadas y posterior manipulación de alimentos o contacto con la boca. Por ese motivo, se recomienda limpiar adecuadamente las áreas donde se detecten excrementos de lagartija y lavarse las manos tras cualquier contacto indirecto. El riesgo de enfermedad es bajo si se mantienen medidas básicas de higiene y limpieza.

No existen reportes de daños estructurales graves causados por lagartijas, aunque sus excrementos pueden manchar paredes o muebles. Su presencia, además, no suele afectar a mascotas domésticas ni atraer otras plagas, ya que actúan principalmente como controladores de insectos.