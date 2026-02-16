Ciencia

Reinicio inmunológico: el novedoso enfoque que podría transformar las terapias de los trastornos autoinmunes

El doctor John Isaacs, de la Universidad de Newcastle, en un artículo publicado en Nature Reviews Rheumatology, plantea las nuevas estrategias de intervención para restablecer la función inmunológica en pacientes con afecciones crónicas. El enfoque fue destacado por el prestigioso cardiólogo y divulgador científico Eric Topol

La propuesta de reinicio inmunológico
La propuesta de reinicio inmunológico busca restablecer el equilibrio en el sistema inmune mediante terapias experimentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de “reinicio inmunológico” se presenta como una alternativa en la investigación y abordaje de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, una afección que padecen millones de personas en todo el mundo.

Esta propuesta, desarrollada por el doctor John Isaacs, profesor de la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido, fue publicada hoy en el artículo Reinicio inmunológico y reajuste inmunológico: ¿se acerca la cura?” en Nature Reviews Rheumatology. El prestigioso cardiólogo y divulgador científico Eric Topol destacó el enfoque, que compartió en su cuenta de X, describiéndolo como la posibilidad de “reiniciar el sistema inmunológico mediante la eliminación de células B, como reiniciar una computadora, para lograr curas frente a enfermedades autoinmunes”.

El artículo de Isaacs describe el reinicio inmunológico como un proceso que busca restablecer el equilibrio del sistema inmune en personas con enfermedades autoinmunes, empleando terapias destinadas a eliminar grupos específicos de células, en particular las células B. Este procedimiento apunta a reorganizar la respuesta inmunitaria y plantea la pregunta sobre si esta intervención puede conducir a una cura definitiva. Isaacs sostiene que la identificación de biomarcadores inmunológicos es clave para diferenciar un sistema sano de uno alterado, y para poder evaluar con precisión la eficacia de este enfoque.

Investigadores avanzan en el desarrollo
Investigadores avanzan en el desarrollo de biomarcadores para evaluar la eficacia de nuevas intervenciones inmunológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La aparición de potentes terapias de depleción [NdeR: disminución, vaciamiento o agotamiento de una sustancia, líquido o componente en un sistema] para el tratamiento de la autoinmunidad refractaria ha dado lugar al concepto de restablecimiento inmunitario. Comprender si el restablecimiento inmunitario equivale a la cura, y si esta es alcanzable mediante estrategias que no deplecionen la inmunidad, depende de la identificación de biomarcadores inmunitarios para medir la inmunidad sana y patológica“, expresó el doctor Isaacs en su artículo.

Un grupo de investigación de la Universidad de Newcastle, bajo la dirección del propio Isaacs, explora terapias celulares experimentales, como la utilización de células dendríticas tolerogénicas (TolDC) en el tratamiento de la artritis reumatoide. Las células dendríticas actúan como reguladoras del sistema inmunológico y tienen la capacidad de inducir tolerancia en los linfocitos T, que cumplen un papel relevante en el desarrollo de la enfermedad. El protocolo experimental AuToDeCRA-2 evalúa distintas vías de administración de TolDC y su potencial para lograr una inmunomodulación favorable, utilizando el seguimiento de perfiles de biomarcadores en los pacientes tratados.

Según el estudio publicado en agosto pasado en Springer Nature, por el propio Isaacs y un grupo de colegas, el procedimiento consiste en extraer células de la sangre del paciente, cultivarlas en laboratorio durante una semana y luego reintroducirlas en el organismo, con el objetivo de que transmitan la orden de no atacar los tejidos sanos. El protocolo compara diversas vías de aplicación y dosis, además de un monitoreo clínico e inmunológico. Los primeros resultados muestran que la terapia con TolDC es segura y bien tolerada. Aún se investiga la dosis óptima y la eficacia inmunomoduladora en el contexto de la artritis reumatoide.

El concepto de restablecimiento inmunitario
El concepto de restablecimiento inmunitario podría aplicarse a diversas patologías crónicas si los ensayos confirman su efectividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales retos de esta línea de investigación es demostrar que el reinicio inmunológico puede sostenerse a largo plazo sin producir recaídas ni efectos adversos graves. Para alcanzar ese objetivo, resulta fundamental desarrollar y validar biomarcadores inmunológicos capaces de medir el estado real del sistema inmune tras la intervención, diferenciando entre una remisión estable y un simple control temporal de los síntomas. Los equipos científicos consideran que el seguimiento de estos parámetros será decisivo para determinar si es posible hablar de una cura en sentido estricto.

El enfoque de reinicio inmunológico, según los investigadores, podría aplicarse potencialmente a otras enfermedades autoinmunes, como la diabetes tipo 1 o la esclerosis múltiple, si los ensayos clínicos logran demostrar resultados positivos. Isaacs remarca la importancia de intervenir de manera selectiva sobre el sistema inmunitario, evitando la supresión global, lo que reduciría los efectos adversos asociados a los tratamientos convencionales.

La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que afecta principalmente las articulaciones y puede comprometer otros órganos si no se detecta y trata a tiempo. El diagnóstico precoz y la consulta con un especialista en reumatología son fundamentales para evitar daños irreversibles y mejorar el pronóstico de quienes la padecen. Se estima que cerca de 18 millones de personas viven con artritis reumatoide a nivel mundial, lo que plantea un desafío importante para los sistemas de salud.

El protocolo AuToDeCRA-2 investiga el
El protocolo AuToDeCRA-2 investiga el uso de células dendríticas tolerogénicas en el manejo de la autoinmunidad (Freepik)

El doctor Gustavo Citera, jefe de la Sección Reumatología del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, destaco a Infobae que, ante síntomas persistentes, “la consulta temprana es fundamental: si el paciente llega a tiempo, podemos frenar el avance de la enfermedad y mejorar su pronóstico de manera significativa”. Además, señala que el compromiso activo en el cuidado y la adopción de hábitos saludables permiten mejorar la calidad de vida de quienes conviven con artritis reumatoide.

En cuanto a los nuevos avances que se están desarrollando, el protocolo AuToDeCRA-2 y la integración de investigación básica con ensayos clínicos reflejan el interés en desarrollar terapias personalizadas para enfermedades autoinmunes. Tanto Isaacs como Topol destacan la relevancia de reorganizar la respuesta inmunitaria en lugar de recurrir a la supresión generalizada. El seguimiento de estos ensayos clínicos permitirá determinar el verdadero alcance de este enfoque en el tratamiento de la artritis reumatoide y otras patologías autoinmunes.

