Por qué el hallazgo de un gigantezco océano de hidrógeno en el núcleo de la Tierra desafía las teorías sobre el origen del planeta

El hallazgo de hidrógeno en el núcleo terrestre sugiere una composición más compleja de la Tierra de lo que se creía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo de una gran cantidad inesperadamente de hidrógeno en el núcleo terrestre desafía los modelos clásicos sobre la formación y composición del planeta. Según una investigación publicada en la revista Nature y difundida por Scientific American, el núcleo interno podría contener tanta cantidad de este elemento como cuarenta y cinco veces el volumen de agua de todos los océanos de la superficie.

El estudio introduce una perspectiva novedosa sobre los procesos que dieron origen a la Tierra. La posibilidad de que el núcleo concentre este volumen de hidrógeno sugiere una dinámica mucho más compleja en los primeros momentos de la historia planetaria, lo que podría modificar la comprensión sobre la evolución de los elementos ligeros en el interior terrestre.

De acuerdo con el reporte, el hallazgo abre interrogantes sobre la influencia del hidrógeno profundo en la actividad geológica y la química planetaria.

Un elemento esquivo bajo presión extrema

El hidrógeno, el elemento más abundante del universo, resulta difícil de estudiar en el contexto de la Tierra debido a su tendencia a escapar hacia el espacio y su comportamiento bajo condiciones extremas. En el núcleo, las temperaturas superan los 5.000 grados Celsius (9.032 grados Fahrenheit) y las presiones alcanzan millones de veces la de la atmósfera en la superficie.

Los investigadores emplearon simulaciones computacionales y experimentos de laboratorio para estimar el contenido de hidrógeno en el núcleo. El equipo dedujo que la cantidad de hidrógeno podría oscilar entre 80 y 140 partes por millón, una cifra que, si se extrapola al volumen total del núcleo, equivale a entre 23 y 46 océanos terrestres.

La investigación de la Academia de Ciencias de China desafía los modelos clásicos sobre la formación y evolución planetaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método utilizado incluyó la comparación de la densidad y otras propiedades del núcleo con las de materiales experimentales sometidos a condiciones similares. La presencia de hidrógeno ayuda a explicar discrepancias en las mediciones de la densidad del núcleo, que es menor de lo que cabría esperar si estuviera compuesto únicamente de hierro y níquel.

Implicancias para el origen de la Tierra

La hipótesis más aceptada sobre la formación de la Tierra sostiene que los materiales ligeros como el hidrógeno habrían escapado durante las primeras etapas, quedando un núcleo formado casi exclusivamente por elementos pesados. El descubrimiento de un volumen tan considerable de hidrógeno en el núcleo sugiere que este elemento pudo haber jugado un papel mucho más relevante en la evolución planetaria de lo que se pensaba.

En el artículo, los investigadores señalaron que “la presencia de hidrógeno en el núcleo implica que las condiciones durante la formación de la Tierra fueron diferentes a las propuestas por los modelos clásicos”. Esta declaración, refuerza la idea de que los modelos actuales deben revisarse para considerar la retención y el papel del hidrógeno en el interior profundo.

Repercusiones para la ciencia planetaria

La presencia de hidrógeno en el núcleo podría influir en procesos como la generación del campo magnético terrestre, la dinámica del manto y las emisiones de gases desde el interior hacia la superficie. El hidrógeno podría modificar la conductividad eléctrica del núcleo y, en consecuencia, afectar el comportamiento del campo magnético.

El descubrimiento podría modificar la comprensión sobre la generación del campo magnético y la dinámica interna del planeta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo también tiene implicancias para el estudio de otros cuerpos planetarios del sistema solar y exoplanetas, donde la presencia de hidrógeno en el interior podría determinar la evolución y la habitabilidad. El equipo de investigación planea continuar con experimentos de laboratorio para simular las condiciones del núcleo y refinar las estimaciones sobre la cantidad de hidrógeno presente.

Debate y próximos pasos

Aunque la hipótesis sobre el hidrógeno en el núcleo resulta sólida desde el punto de vista experimental y computacional, otros científicos advierten que se requieren más pruebas para confirmar la magnitud exacta de este elemento en el interior terrestre. Técnicas como el análisis sísmico y nuevos experimentos con materiales sometidos a altas presiones serán fundamentales para corroborar los resultados.

El estudio, publicado en Nature y divulgado por Scientific American, representa un avance en la comprensión sobre la composición y evolución de la Tierra. El volumen estimado de hidrógeno en el núcleo, equivalente a decenas de veces el agua de todos los océanos, plantea nuevos retos a la ciencia planetaria y promete influir en futuras investigaciones sobre la dinámica interna de los planetas.