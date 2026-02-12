La pérdida de glaciares aumentaría las sequías, inundaciones y el desarraigo en poblaciones de alta montaña, alerta un estudio

El retroceso acelerado de los glaciares se consolida como un claro indicador del cambio climático a nivel global y regional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retroceso acelerado de los glaciares transformó estos ecosistemas en indicadores visibles del cambio climático y en focos de alerta para la comunidad científica internacional.

Según un estudio publicado en la revista Nature Climate Change y analizado por la Universidad de Rice, la desaparición progresiva de los glaciares afecta a la biodiversidad y la estabilidad de los paisajes, y también a la seguridad hídrica y las dinámicas sociales en regiones de montaña.

Impactos ambientales y amenaza a los recursos hídricos

La investigación, codirigida por la antropóloga Cymene Howe de la Universidad de Rice (Estados Unidos), revela que el retroceso de las masas de hielo genera múltiples impactos: desde la alteración de los regímenes fluviales hasta la pérdida de hábitats únicos y la intensificación de desastres naturales como avalanchas o inundaciones súbitas.

Un estudio de la Universidad de Rice advierte que la desaparición de glaciares afecta la biodiversidad, los paisajes y los recursos hídricos esenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 1.900 millones de personas dependen directa o indirectamente de los sistemas glaciares para el suministro de agua dulce, la agricultura y la producción energética, de acuerdo con la Universidad de Rice.

La desaparición de los glaciares modifica el ciclo hidrológico de vastas regiones, afectando la disponibilidad de agua durante las estaciones secas y agravando la competencia por este recurso esencial.

Estudios recientes citados por la Universidad de Rice alertan que el deshielo abrupto puede generar inundaciones repentinas que destruyen infraestructura, cultivos y viviendas, mientras la reducción progresiva del almacenamiento de agua conduce a sequías más prolongadas y frecuentes.

Consecuencias sociales y culturales

Más de 1.900 millones de personas dependen de los glaciares para el suministro de agua dulce, agricultura y energía, según datos científicos recientes (REUTERS/Angela Ponce)

Las consecuencias sociales y culturales de la desaparición de los glaciares son profundas. La Universidad de Rice señala que comunidades enteras enfrentan la erosión de sus tradiciones, la modificación de rituales ancestrales y el desarraigo forzado por la escasez de recursos y el aumento de la vulnerabilidad ante catástrofes.

La pérdida de estos ecosistemas implica también la desaparición de conocimientos tradicionales asociados a la gestión del agua y la adaptación al entorno de alta montaña.

Además, la transformación del paisaje glaciar impacta en la identidad y la memoria colectiva de los pueblos originarios que, durante generaciones, desarrollaron prácticas culturales y espirituales en torno a estos lugares.

La alteración de los regímenes fluviales y la intensificación de desastres naturales figuran entre los principales riesgos del deshielo de glaciares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Rice destaca que el duelo ecológico y la sensación de pérdida irreversible se traducen en nuevas formas de activismo social, memoriales públicos y esfuerzos de documentación cultural para preservar el legado de los glaciares.

El desafío de la gestión y la equidad

El estudio advierte que la gestión de los glaciares no puede limitarse a la conservación ambiental, ya que el cambio climático exige respuestas integrales que incluyan justicia social, investigación interdisciplinaria y cooperación internacional.

Howe indica que “la desaparición de los glaciares representa una crisis ecológica, y también una crisis de equidad y de futuro para millones de personas”.

El cambio climático y el retroceso glaciar agravan la competencia por el agua y modifican el ciclo hidrológico en vastas regiones de montaña (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

La distribución desigual de los impactos agrava las brechas socioeconómicas, ya que las comunidades de montaña suelen carecer de recursos para adaptarse a la nueva realidad ambiental.

La Universidad de Rice enfatiza que las estrategias de resiliencia deben considerar el conocimiento local y promover la participación activa de quienes dependen directamente de los glaciares.

Políticas de adaptación y cooperación internacional

Ambas fuentes subrayan la necesidad de desarrollar políticas públicas que prioricen la adaptación de las comunidades, la redistribución equitativa de los recursos hídricos y la protección de los ecosistemas glaciares a través de normativas eficaces y monitoreo científico constante.

El cambio climático y el retroceso glaciar agravan la competencia por el agua y modifican el ciclo hidrológico en vastas regiones de montaña (REUTERS/Denis Balibouse)

La revista Nature Climate Change destaca que la colaboración entre gobiernos, centros de investigación y poblaciones locales resulta indispensable para anticipar escenarios críticos y garantizar la resiliencia de las regiones afectadas.

El monitoreo satelital, la generación de bases de datos globales y la transferencia tecnológica se consideran herramientas clave para evaluar el estado de los glaciares y anticipar sus cambios.

La Universidad de Rice subraya la importancia de fortalecer las redes internacionales de cooperación científica, así como de garantizar la inclusión de las voces comunitarias en la toma de decisiones.

El monitoreo satelital y la transferencia tecnológica son herramientas clave para anticipar cambios y preservar los glaciares frente a la crisis ecológica global (Imagen Ilustrativa Infobae)

El futuro de los glaciares, y de las sociedades que dependen de ellos, dependerá de la capacidad colectiva para articular respuestas innovadoras y justas frente a uno de los mayores desafíos ambientales del siglo XXI.